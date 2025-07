Kolik stojí nové Samsungy Galaxy Z Fold7 a Galaxy Z Flip7 (FE)?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung právě představil velmi očekávané skládací zařízení nové generace a vůbec poprvé jsme se dočkali hned tří nových modelů. Byť v jednom případě nelze ve velké míře hovořit o vyložené novince. V každém případě však na trh vstupuje špičkový Samsung Galaxy Z Fold7, který nabízí nekompromisní výbavu a konečně výrazně vyřešil svou tloušťku. Dále nechybí oblíbené véčko Galaxy Z Flip7, které přináší maximálně velký vnější displej pro pohodlnější ovládání. A nakonec pro někoho možná překvapiví třetí novinka v podobě Galaxy Z Flip7 FE, který je cenově lehce dostupnější verzí vycházející z loňského Flipu6.

Na český trh se dostanou všechny tři zmíněné modely a máme k dispozici i kompletní ceník, včetně dočasných slev. Samozřejmě neopomeneme ani cenová porovnání s předchozími generacemi.

Samsung Galaxy Z Fold7

Nejlevnější verzí modelu Galaxy Z Fold7 je samozřejmě ta s 256GB pamětí, která vyjde na 52 999 Kč, avšak za stejnou částku můžete v počátku sehnat i zlevněnou 512GB variantu. Vrcholná verze s 1TB úložištěm vyjde na 63 499 Kč, avšak i ta má akční slevu platnou ode dneška do 24. července. Sleva je dokonce tak velká, že se 1TB model nabízí za 55 999 Kč.

Samung Galaxy Z Fold7 Standardní cena Cena do 24. července Výše slevy 256 + 12 GB 52 999 Kč 52 999 Kč 0 Kč 512 + 12 GB 55 999 Kč 52 999 Kč 3 000 Kč 1 TB + 16 GB 63 499 Kč 55 999 Kč 7 500 Kč

Na čase je mezigenerační cenové porovnání. Zde se v celé kráse ukáže, jak výrazně letos Samsung zdražil a případní zájemci o novinku musí z kapsy vytáhnout o několik tisíc korun více, než-li tomu bylo v loňském roce. Pakliže dokonce porovnáme zcela nový Fold7 s dva roky starým Foldem5, narostla cena vrcholné varianty o bezmála 10 tisíc korun.

Samsung Galaxy Z Fold7 Samsung Galaxy Z Fold6 Samsung Galaxy Z Fold5 256 + 12 GB 52 999 Kč 48 999 Kč 44 999 Kč 512 + 12 GB 55 999 Kč 52 499 Kč 47 999 Kč 1 TB + 12 GB nenabízí se 58 499 Kč 53 999 Kč 1 TB + 16 GB 63 499 Kč nenabízí se nenabízí se

Samsung Galaxy Z Flip7

Oblíbená véčková konstrukce pokračuje a Galaxy Z Flip7 přináší vylepšení například v oblasti baterie či velikosti vnějšího displeje. Naopak ponechává volbu mezi 256GB a 512GB úložištěm, stejně tak 12GB operační paměť. Cena startuje na 29 999 Kč, přičemž díky počáteční akci platné do 24. července můžete za tuto částku získat i 512GB variantu, což potěší.

Samsung Galaxy Z Flip7 Standardní cena Cena do 24. července Výše slevy 512 + 12 GB 33 299 Kč 29 999 Kč 3 300 Kč 256 + 12 GB 29 999 Kč 29 999 Kč 0 Kč

Také véčkový ohebný model každým rokem zdražuje. Navýšení ceny však není nijak astronomické a lze jej takřka vždy alespoň z jisté části omluvit novými funkcemi. Buď navýšením operační paměti, nebo v letošním roce větší kapacitou baterie a především nárůstem úhlopříčky venkovního displeje.

Samsung Galaxy Z Flip7 Samsung Galaxy Z Flip6 Samsung Galaxy Z Flip5 512 + 12 GB 33 299 Kč 31 999 Kč nenabízí se 512 + 8 GB nenabízí se nenabízí se 30 999 Kč 256 + 12 GB 29 999 Kč 28 999 Kč nenabízí se 256 + 8 GB nenabízí se nenabízí se 28 499 Kč

Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Vůbec prvně Samsung do své nabídky zařazuje ohebný model s přídomkem FE. Reálně však jde spíše jen o decentně upravený loňský Flip6. Je však nezbytné počítat s horšími specifikacemi, co se týče pamětí. Základ představuje 128 + 8 GB, vrcholem je 256 + 8 GB. Startovací cena je 24 999 Kč, čímž jde skutečně o nejvýhodnější ohebný Samsung ze všech novinek. Současně i zde platí sleva a za zmíněnou cenu můžete do 24. července získat verzi s dvojnásobným úložištěm.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE Standardní cena Cena do 24. července Výše slevy 256 + 8 GB 26 699 Kč 24 999 Kč 1 700 Kč 128 + 8 GB 24 999 Kč 24 999 Kč 0 Kč

Jaké jsou další výhody?

Základní slevy na telefony platné do 24. července lze dále kombinovat například s nákupem nových chytrých hodinek Galaxy Wtach8, Galaxy Watch8 Classic a Galaxy Watch Ultra (2025). V takovém případě získáte 30% slevu právě na hodinky. Po registraci nových mobiů máte možnost získat ještě službu Samsung Care+ na 3 měsíce zdarma.