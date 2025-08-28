Huawei FreeBuds SE 4 zaujmou výdrží a hlavně funkcí ANC

Společnost Huawei (huawei.com) představila bezdrátová sluchátka FreeBuds SE 4, která jako první z řady SE nabízejí aktivní potlačení hluku. Sluchátka podporují vícero režimů ANC s redukcí šumu až o 24 dB. Uživatelé mohou v závislosti na prostředí přepínat mezi režimy potlačení hluku Ultra, General a Cozy. Sluchátka jsou z toho důvody vybavena hned třemi mikrofony.
Sluchátka FreeBuds SE 4 slibují až 50 hodin přehrávání s nabíjecím pouzdrem. Na jedno nabití vydrží sluchátka údajně až 7 hodin se zapnutým ANC a až 10 hodin bez něj. O to se stará baterie s kapacitou 41 mAh, zatímco v pouzdře se nachází článek s kapacitou 510 mAh. Pro nabíjení je k dispozici port USB typu C. Mezi další funkce patří připojení pomocí Bluetooth 5.4, stupeň krytí IP54 pro sluchátka a podpora ovládání klepnutím. Huawei FreeBuds SE 4 stojí ve Velké Británii 59 liber, což by odpovídalo asi 1700 korunám. Jsou k dispozici v bílé nebo černé barevné variantě.