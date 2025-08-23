mobilenet.cz na sociálních sítích

Klíčovou řadu Magic8 by měl Honor představit v říjnu. Kolik modelů dorazí?

Michal Pavlíček
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Honor by mohl připravit až čtyři různé modely
  • Vrcholné varianty mají využívat procesor Snapdragon 8 Elite 2

Honor se podle všeho chystá na agresivní nástup na trh s vlajkovými loděmi. Podle informací od známého čínského informátora Digital Chat Station na sociální síti Weibo (viz weibo.com) by nová řada smartphonů Honor Magic8 mohla být představena už v polovině října. Takto brzké uvedení na trh by společnosti zajistilo výhodu oproti konkurenci a upevnilo její pozici ve střední třídě, ale především mezi vlajkovými loděmi.

Současný Honor Magic7 Pro

Řada Magic8 by měla zahrnovat několik modelů, včetně variant Pro a potenciálně i Mini a Ultra, i když menší a větší modely by mohly dorazit až později v průběhu roku 2026. Ve výsledku yb se tak mohlo jednat o čtveřici modelů řady Magic8. Srdcem minimálně modelů Pro a Ultra má být nový procesor Snapdragon 8 Elite 2 od Qualcommu, což by z nich udělalo jedny z prvních zařízení s tímto špičkovým procesorem na trhu.

Kromě vysokého výkonu se Honor hodlá zaměřit také na fotografické schopnosti. Spekulace hovoří o revolučním 1" hlavním fotoaparátu, který by se měl objevit v modelu Magic8 Pro a přinést výrazné zlepšení kvality snímků za všech světelných podmínek. Nová řada má dále nabídnout vylepšené ultrazvukové snímače otisků prstů v displeji, bezdrátové nabíjení napříč zřejmě celou řadou a vylepšené materiály konstrukce.

V případě nejmenšího Honoru Magic8 Mini se očekává 6,3" AMOLED displej, tenká konstrukce a procesor MediaTek Dimensity 9500. Mohlo by se tak jednat o překvapivě kompaktní a skvěle vybavený mobil. Na další informace o novinkách si však ještě pár týdnů budeme muset počkat.

