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Když se paměti stanou drahým zbožím. Levné mobily strádají a nebude lépe

Marek Vacovský
Když se paměti stanou drahým zbožím. Levné mobily strádají a nebude lépe
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Globální trh se smartphony ve druhém čtvrtletí roku 2026 klesl o 4 %, především kvůli přetrvávající paměťové krizi a rostoucím nákladům na komponenty
  • Lídři trhu Samsung (22% podíl) a Apple (20% podíl) jdou proti proudu a díky silné pozici v prémiovém segmentu posílili své tržní podíly
  • Nedostatek levných čipů drtí hlavně segment telefonů do cca 10 tisíc korun, což nutí výrobce zdražovat a zákazníky odkládat nákupy

Podle nejnovější analýzy výzkumné společnosti Omdia (viz omdia.tech.informa.com) klesly celosvětové dodávky chytrých telefonů ve druhém čtvrtletí roku 2026 meziročně o 4 %. Hlavní příčinou je přitom pro zasvěcené nepřekvapivě hluboká krize na trhu s paměťovými čipy, která výrazně omezuje dodavatelské řetězce a žene ceny komponent nahoru. A právě tato situace vytvořila na trhu silnou polarizaci – zatímco největší hráči situaci zvládají, levnější značky musely přejít do defenzivy.

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Jednoznačnými vítězi uplynulého čtvrtletí jsou proto společnosti Samsung a Apple. Obě firmy dokázaly navzdory celkovému poklesu trhu navýšit své tržní podíly – Samsung o dvě a Apple dokonce o čtyři procenta ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Samsung si udržel pozici světové jedničky s 22% podílem na trhu. Pomohl jí zejména odložený start prodejů řady Galaxy S26, který přesunul poptávku po prémiových modelech právě do druhého čtvrtletí. Korejský gigant navíc obsadil prostor v levnějším segmentu, kde čínská konkurence musela kvůli úsporám omezit nabídku a zvýšit ceny prodejcům.

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Apple naopak zaznamenal své historicky nejlepší druhé čtvrtletí, když získal rekordní 20% podíl na trhu. Hlavním tahounem byl mimořádně silný upgradovací cyklus modelové řady iPhone 17. Apple těžil také ze stabilní cenové politiky v době, kdy ostatní museli zdražovat, ačkoli i on už zdražil. Za vedoucí dvojicí se na třetím místě udrželo Xiaomi s 11% podílem, následované značkou Oppo s 10 % a první pětici uzavírá Vivo s 8 %.

Největší propady zasáhly segment telefonů s cenovkou pod 400 dolarů, kde jsou dodavatelské limity nejcitlivější, marže nejnižší a zákazníci nejvíce reagují na cenu. Náklady na paměti a úložiště u některých výrobců vzrostly meziročně na čtyř až pětinásobek. U cenově dostupnějších telefonů tak dnes tyto komponenty tvoří více než 60 % celkových výrobních nákladů, zatímco u prémiových modelů je to „jen“ přes 30 %.

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Podle analytiků navíc nelze očekávat rychlé zlepšení, protože pokles cen paměťových čipů se předpokládá nejdříve v druhé polovině příštího roku, přičemž na úroveň před rokem 2025 se ceny pravděpodobně nevrátí již nikdy.

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