A máme tady první iPhone s USB-C, samozřejmě neoficiální

Fotografie: Ken Pillonel

Naši pravidelní čtenáři vědí, že na území EU dojde do dvou let k přijetí předpisů, které budou vyžadovat u elektroniky USB-C. Zatímco pro většinu výrobců to nebude znamenat změnu, s napětím se očekává, jak se k situaci postaví Apple. Změní politiku? Vymyslí nějaké šalamounské řešení v podobě redukce?

Ken Pillonel, toho času student robotiky na švýcarském institutu pro robotiku, se rozhodl, že nechce na rozuzlení případného sporu čekat a rozhodl si vyrobit iPhone s USB-C už nyní. Jako přístroj k modifikaci byl vybrán iPhone X. V dalším videu podrobněji vysvětluje, jak se mu to celé podařilo. Za pomoci běžně dostupné elektroniky nejdříve sestavil funkční prototyp, aby dokázal, že je něco takového vůbec možné. Chtěl totiž zachovat obě funkce, které kabel poskytuje – nabíjení i přenos dat.

Jakmile se mu to podařilo, přišla na řadu možná ještě o něco těžší fáze – všechno dostat do stavu, který by šel zabudovat do těla přístroje. I to se nakonec podařilo a vzhledově je jeho iPhone k nerozeznání od toho, jaký by opustil továrnu, pokud by Apple používal tento druh konektoru. Prozatím není jasné, jestli se mladý „kutil“ rozhodne zveřejnit celý podrobný postup, aby jeho činy mohli následovat další odvážlivci. Je však jasné, že o něm neslyšíme naposled, protože se mu povedly třeba takové kousky, jako přesvědčit bezdrátovou nabíječku do auta pro Xiaomi, aby fungovala se Samsungem Galaxy Fold.