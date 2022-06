Od roku 2024 smartphony již jen s USB-C, Lightningu dá EU sbohem

Pokud sledujete svět technologií, jistě vám neuniklo, že Evropské unii již delší dobu leží v žaludku množství konektorů, které jsou potřeba k nabíjení elektroniky, ačkoliv se u většiny moderních přístrojů množství již naštěstí zredukovalo na USB-C a proprietární Apple konektor Lightning. Ani to však podle zástupců EU nestačí a od podzimu roku 2024 mají být veškeré nabíjecí konektory sjednoceny na USB-C, které je praktické hned z několika důvodů. Kromě toho, že se jedná o konektor oboustranný (nestane se tedy, že byste netrefili správnou stranu, jako je tomu třeba u USB-A), je možné skrze něj přenášet data velmi vysokou rychlostí a zároveň pomocí kabelu dodávat energii vysokým výkonem.

Here is a small revolution in our daily lives! Our proposal for a common charger for mobile phones and other devices was adopted today. No more entangled cables in our hallway drawers 😊 #DigitalEU #EndChargerChaos pic.twitter.com/hmLN5vCi2P