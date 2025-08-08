Jste nároční? 128GB vám už nestačí. iPhone 17 Pro má startovat na 256GB verzi

Interní paměti mobilních telefonů v průběhu let postupně narůstají. Pohledem náročných uživatelů možná ne tak rychle, jak by bylo záhodno. Přeci jen se totiž i v roce 2025 vyskytují modely v prémiové třídě, jejichž základní varianta disponuje pouhými 128 GB. To je s ohledem na náročnost v oblasti fotografií, videí a aplikací pro mnohé velice málo.
V případě portfolia Applu byl udělán krok správným směrem před dvěma lety, kdy vrcholný model iPhone 15 Pro Max nabídl v základu již 256GB interní paměť. Zbývající modely v nabídce však doposud vždy startují jen se 128GB úložištěm, kdy se uživatel musí případně spoléhat jen na cloudová úložiště. Případně samozřejmě vhodně zvolit variantu s větší pamětí.
Zdá se, že další krok v oblasti úložiště nadejde v letošním roce. Dle informací na sociální síti Weibo (viz weibo.com) by měl totiž iPhone 17 Pro, tedy druhý nejvýše postavený mobil od Applu, začínat konečně rovněž s 256GB interní pamětí. To by bylo jistě vítanou změnou, současně by tímto krokem mohl Apple směrem k zákazníkům zamaskovat lehké zdražení, o kterém se rovněž hovoří.
Podstatné je, že už velice brzy bude jasno. Nejen o vzhledu, kde by zejména verze Pro měly přinést přepracovaný modul s fotoaparáty, ale i o výbavě. Poslední spekulace se totiž takřka shodují, že nové iPhony Apple představí již v úterý 9. září.
