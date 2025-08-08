mobilenet.cz na sociálních sítích

Jste nároční? 128GB vám už nestačí. iPhone 17 Pro má startovat na 256GB verzi

Michal Pavlíček
7
Jste nároční? 128GB vám už nestačí. iPhone 17 Pro má startovat na 256GB verzi
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Řada Pro by se tak od letošního mohla zcela obejít bez 128GB úložiště
  • Možná zdražení iPhonu 17 Pro by s ohledem na větší paměť nemuselo být tak výrazné

Interní paměti mobilních telefonů v průběhu let postupně narůstají. Pohledem náročných uživatelů možná ne tak rychle, jak by bylo záhodno. Přeci jen se totiž i v roce 2025 vyskytují modely v prémiové třídě, jejichž základní varianta disponuje pouhými 128 GB. To je s ohledem na náročnost v oblasti fotografií, videí a aplikací pro mnohé velice málo.

Apple iPhone 16 ProApple iPhone 16 ProApple iPhone 16 ProApple iPhone 16 ProApple iPhone 16 Pro
Apple iPhone 16 Pro
Apple iPhone 16 Pro
Apple iPhone 16 Pro
Apple iPhone 16 Pro
Apple iPhone 16 Pro
Na celou obrazovku
Současný Apple iPhone 16 Pro

V případě portfolia Applu byl udělán krok správným směrem před dvěma lety, kdy vrcholný model iPhone 15 Pro Max nabídl v základu již 256GB interní paměť. Zbývající modely v nabídce však doposud vždy startují jen se 128GB úložištěm, kdy se uživatel musí případně spoléhat jen na cloudová úložiště. Případně samozřejmě vhodně zvolit variantu s větší pamětí.

Zdá se, že další krok v oblasti úložiště nadejde v letošním roce. Dle informací na sociální síti Weibo (viz weibo.com) by měl totiž iPhone 17 Pro, tedy druhý nejvýše postavený mobil od Applu, začínat konečně rovněž s 256GB interní pamětí. To by bylo jistě vítanou změnou, současně by tímto krokem mohl Apple směrem k zákazníkům zamaskovat lehké zdražení, o kterém se rovněž hovoří.

Podstatné je, že už velice brzy bude jasno. Nejen o vzhledu, kde by zejména verze Pro měly přinést přepracovaný modul s fotoaparáty, ale i o výbavě. Poslední spekulace se totiž takřka shodují, že nové iPhony Apple představí již v úterý 9. září.

Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Úžasný. Zaslouží potlesk. 😁
Odpovědět
Lukáš QproTest
Lukáš QproTest
Dá se očekávat zdražení celé řady.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Jaroslav Hronek
Jaroslav Hronek
Ubožáci, nic vic
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
🤣🤣 Tak zbývá základní, a pak se musí přidat Samsung u S26 a Google u Pixel 11 a pro.
Odpovědět

