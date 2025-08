Pomalu si kroužkujte v kalendářích. Apple by iPhony 17 mohl představit 9. září

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nových iPhonů se zpravidla dočkáváme v podzimním termínu. Nepsaným pravidlem posledních let je pak první polovina září. Již v minulém měsíci se objevily poměrně ověřené spekulace o tom, že k premiéře nových iPhonů 17 dojde v týdnu od 8. září. Nejnovější informace pochází od blíže nespecifikovaných německých dopravců, kteří stanovili představení čtveřice nových iPhonů na úterý 9. září. Informuje o tom server iphone-ticker.de (viz iphone-ticker.de).

Takto by měly nové iPhony 17 vypadat. Zleva jde o iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max

Fanoušci se již nyní mohou těšit hned na čtyři novinky. Samozřejmostí jsou vrcholné modely iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max. Chybět nebude ani zcela standardní iPhone 17. Posledním do party však nebude model s přídomkem Plus, jak bylo zvykem v posledních letech, nýbrž iPhone 17 Air. Ten má vynikat velmi tenkou a lehkou konstrukcí. Mimochodem by se měl postavit do přímé konkurence Samsungu Galaxy S25 Edge.

Světové odhalení řady iPhone 17 tak proběhne v úterý a následující pátek, tedy 19. září by měl být zahájen prodej. Do té doby bude možné si novinky samozřejmě předobjednat, abyste je teoreticky měli mezi prvními. Jelikož se září a tedy i termín představení iPhonů blíží, lze očekávat, že se už velmi brzy dočkáme oficiálního potvrzení přímo od Applu.