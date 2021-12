Jen houšť, Samsungu. Zvýšená odolnost se má dostat do více modelů řady Galaxy A

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung jako jeden z mála nabízí zvýšenou odolnost také mezi telefony ve střední třídě. V letošním roce jsme se dočkali modelů Galaxy A72, Galaxy A52s a Galaxy A52, které mají stupeň krytí bránící vniknutí prachu a vody. Situace se má však ještě zlepšit, a to už v příštím roce. Naznačují to informace thelec.kr. Údajně by měl mít zvýšenou odolnost už Samsung Galaxy A33 a následně všechny výše postavené kousky. Pokud by došlo k potvrzení, dostanou se Samsungy se zvýšenou odolností někam k hranici 7 tisíc korun.

Dozvěděli jsme také, že Samsung použije membránové materiály a voděodolný silikon k dosažení kýžené zvýšené odolnosti. Membrány mají být aplikovány na mikrofon a reproduktor, zatímco silikon na utěsnění USB-C. Až následující týdny a měsíce ukáží, zda dojde k potvrzení těchto informací a ve střední třídě se začne běžně, alespoň u Samsungu, objevovat zvýšená odolnost.