Samsung se chlubí odolností Foldů, někteří uživatelé si ale stěžují na displej

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Když dojde řeč na telefony s ohebným displejem, obvykle potenciální zájemce vedle ceny odrazuje i složitější konstrukce náchylnější na poškození. I když se Samsung chlubí vylepšenou konstrukcí a nezávislé testy mu dávají za pravdu, zbavit se předsudků a zažitých mýtů může být těžké.

Proto Samsung zveřejnil tiskovou zprávu a video, v němž je vidět, čím si ohebné telefony procházejí při testování. Můžeme vidět jejich umístění do komory, kde se simulují různé vlivy okolního prostředí, opakované ponoření do vody a samozřejmě také robotické otevírání a zavírání. Cílová hodnota je 200 tisíc ohnutí, což znamená pět let v případě, že tento pohyb učiníte stokrát denně.

Samsung tak nejspíše reaguje na zmínky na internetu, že ani tato generace není naprosto dokonalá. Jeden z uživatelů reddit.com ukazuje svůj Galaxy Flip3 s nehezkým pruhem na displeji přesně v místě ohybu. Podle jeho slov měl telefon jen pár dní a choval se k němu naprosto ukázkově.

Větší váhu má pohled redaktora 9to5google.com, který píše: „Nedávno jsem si po několika dnech nepoužívání vyzvedl svůj recenzovaný Galaxy Z Flip 3 a byl jsem šokován, když jsem zjistil, že se rozbilo ultratenké sklo. Telefon mi v posledních dnech neupadl (pouze jednou za dobu používání, a to několik týdnů předtím), nevystavoval jsem ho extrémnímu teplu ani chladu, dokonce jsem se ho v průběhu alespoň několika dnů ani pořádně nedotkl, takže rozbité sklo pro mě bylo opravdovým šokem.“

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB Rozměry 86,4 × 72,2 × 17,1 mm , 183 g Displej Super AMOLED, 6,7" (2 640 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 888 , 1×2,84 GHz + 3×2,4 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 3 300 mAh 26 969 Kč