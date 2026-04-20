„Je to podvod, zavěste!“ varuje AI babička Alenka z O2

Na AI babičku Alenku od O2 (o2.cz) si nejspíše vzpomenete, operátor O2 ji loni na podzim poslal bojovat proti tzv. kyberšmejdům, kteří se nejčastěji vydávají za bankéře nebo policisty a pod různými záminkami nutí lidi k převodu peněz nebo jejich předání v hotovosti. Marketingově to byl možná úspěch, ale policejní statistiky to neovlivnilo – čísla stále rostou a v březnu byl dokonce překonán smutný rekord.
Útoky jsou stále vedeny proti nejslabšímu článku v řetězci zabezpečení a tím je samotný uživatel. I proto AI babička Alenka dostává další úkol – osvětu. Fiktivní postava babičky Alenky, která „o podvodnících ví vše“, se vrací po úspěšné loňské kampani, kdy oslovila miliony lidí na sociálních sítích. Tentokrát mění roli. Místo toho, aby podvodníky jen zdržovala, pomáhá lidem pochopit, jak jejich triky skutečně fungují a učí je rozpoznat varovné signály.
Kampaň nabídne sérii sedmi nejzákeřnějších podvodných scénářů, se kterými se lidé mohou setkat. Prvními jsou falešný policista a falešný bankéř. Na sociálních sítích i v dalších formátech babička Alenka krok za krokem předvede typické situace z podvodných telefonních hovorů a ukáže, podle čeho je včas rozpoznat. Cílem je srozumitelně edukovat a dát lidem konkrétní návod, jak se proti kyberšmejdům bránit.
„Podle výzkumu Instant Research je znalost babičky Alenky stále velmi silná. I po několika měsících od první kampaně dosáhla téměř 45 %,“ říká David Daneš, ředitel marketingu O2. A vysvětluje: „Rozhodli jsme se ji tedy opět letos využít a vzdělávat veřejnost v boji proti podvodníkům. Můžu prozradit, že v průběhu letošního léta bude babička Alenka opět nachytávat kyberšmejdy na temné straně internetu, konkrétně půjde o oblast citlivých osobních údajů.“
V průběhu května pak proběhne další vlna kampaně. AI babička se objeví v roli pečlivé seniorky, která vyzývá k pořádnému úklidu. Formou série vtipných videí a shortů ukáže divákům, jak si „udělat pořádek v heslech, jak si nastavit správné heslo a na co si dát pozor.
Další důležité informace najdou uživatelé na webu operátora (www.o2.cz/kybersmejdi).