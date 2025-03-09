Kyberšmejdi mají smůlu. O2 připravilo AI babičku Alenku, která s nimi zatočí

Zažil to zřejmě každý z nás. Telefon začne zvonit, neznámé číslo a na druhé straně se ozve člověk, který tvrdí, že je z naší banky, od policie, či nějakého úřadu. Vše zní poměrně podezřele, ale současně je protistrana velice přesvědčivá. V drtivé většině případů se však jedná o podvodníky, kterým například O2 v nové kampani říká Kyberšmejdi.
Nová kampaň má za úkol jednak osvětu a varování právě před podvodnými praktikami těchto Kyberšmejdů, ale současně představuje postavu digitální babičky Alenky, za kterou stojí umělá inteligence a která je nasazena přímo do sítě O2. Samotný operátor pak pomocí antispoofingové ochrany denně odhalí až 100 tisíc podvržených hovorů.
Babička Alenka je propracovaná AI postava založená na technologiích firem Deepgram, ChatGPT a 11Labs, která dokáže s podvodníky vést dlouhé hovory s cílem zdržovat je co nejdéle, aby nemohli obtěžovat skutečné lidi.
„Alenka je umělá inteligence, kterou jsme v O2 vyvinuli, aby pomáhala v boji proti telefonním podvodníkům. Napodobuje starší dámu, která je důvěřivá, milá, trochu zapomnětlivá. Za babičkou Alenkou stojí kombinace špičkových technologií pro rozpoznávání řeči, generování přirozených odpovědí pomocí velkého jazykového modelu a realistickou syntézu hlasu, které dohromady fungují bez zpoždění,“ říká David Daneš, marketingový ředitel O2.
Podvodné telefonáty jsou v Česku stále častější. Útočníci se snaží vylákat z lidí citlivá data nebo je rovnou připravit o peníze. Hovor přitom často vypadá důvěryhodně a přichází z českého nebo zahraničního čísla nebo nově přes aplikaci WhatsApp. Rozsah škod potvrzuje i Policie ČR. Od roku 2024 doposud útočníci vylákali z bankovních účtů českých občanů pomocí podvodných telefonátů stovky milionů Kč. Nejvyšší zaznamenaná částka od jedné oběti činila 14 milionů Kč.
V průběhu letních měsíců O2 vygenerovalo zhruba 10 telefonních čísel, které za pomocí tzv. number seedingu cíleně „zaselo“ tam, kde si je mohou podvodníci nebo datoví překupníci snadno vzít. Podvodníci pak skutečně na tato čísla volali s cílem vylákat z volaného citlivé údaje, přístupy nebo rovnou dokonce peníze. Většina z nich byla velmi přesvědčivá, chápavá a trpělivá. Vůbec nepoznali, že mluví s umělou inteligencí. Šlo o muže i ženy, české i dalších národnosti.
O2 v loňském roce nasadilo tzv. antispoofingové řešení nejdříve ve vlastní síti, následně i ve spolupráci s dalšími operátory. „Díky tomuto řešení rozpoznáme, že jde o podvodné volání a hovor vůbec nespojíme. Útočník se vám tak vůbec nedovolá,“ říká Radek Šichtanc, ředitel bezpečnosti O2. Každý den takto zablokujeme desítky tisíc podezřelých hovorů, které by jinak zazvonily zákazníkům. „Podvodníci své taktiky neustále mění – a AI babička Alenka nám pomáhá jim lépe porozumět, analyzovat jejich skripty a rychleji na ně reagovat,“ dodává Radek Šichtanc.
Jak se bránit?
Obrana proti různým Kyberšmejdům je v zásadě jednoduchá. Pokud už cizí číslo přijmete, rozhodně druhé straně neříkejte žádné osobní nebo přihlašovací údaje. K ověření může sloužit i zpětné zavolání na totéž číslo, kdy okamžitě zjistíte, zda dotyčný volá opravdu z místa, ze kterého tvrdí. Současně nikdy neřešte nic ve spěchu, ale vše si patřičně ověřte. Pro přístup k citlivým datům využívejte dvoufaktorové ověřování, kdy se například vyžaduje otisk prstu nebo rozpoznání obličeje.