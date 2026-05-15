mobilenet.cz na sociálních sítích

Filmový tip na víkend? Pusťte si film Ona z roku 2014, nechybí AI ani ohebné telefony

Martin Fajmon
Filmový tip na víkend? Pusťte si film Ona z roku 2014, nechybí AI ani ohebné telefony
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • Film Her (Ona) ukázal umělou inteligenci dávno před dnešním AI boomem
  • Nechybí hlasový asistent, futuristická sluchátka ani zařízení připomínající dnešní ohebné telefony
  • Snímek z roku 2014 dnes působí až překvapivě aktuálně

Pokud hledáte víkendový filmový tip a zároveň vás baví technologie, umělá inteligence nebo futuristické vize budoucnosti, rozhodně stojí za pozornost film Her, v českém překladu Ona. Snímek režiséra Spikea Jonzeho dorazil už v roce 2014, ale při dnešním pohledu působí až znepokojivě realisticky.

Ukazujete na fotkách tohle gesto? Umělá inteligence vám může ukrást otisky prstů
Přečtěte si také

Ukazujete na fotkách tohle gesto? Umělá inteligence vám může ukrást otisky prstů

Hlavní postavou je Theodore, kterého ztvárnil Joaquin Phoenix. Osamělý muž si pořídí nový operační systém s pokročilou umělou inteligencí jménem Samantha. Té propůjčila hlas Scarlett Johanssonová a právě vztah člověka s AI tvoří hlavní osu celého filmu.

AI, která dnes nepůsobí nereálně

V době uvedení filmu působila Samantha jako vzdálená sci-fi. Dnes? Po nástupu moderních chatbotů, hlasových asistentů a generativní AI začíná celý koncept působit mnohem realističtěji.

Co mají společného Monyová, Punisher a Dáma s hranostajem? Lze je sledovat o víkendu – Tipy a novinky na streamovacích platformách (20. týden)
Přečtěte si také

Co mají společného Monyová, Punisher a Dáma s hranostajem? Lze je sledovat o víkendu – Tipy a novinky na streamovacích platformách (20. týden)

Samantha není jen „chytrý reproduktor“. Rozumí emocím, vede přirozené konverzace, analyzuje chování uživatele a postupně si buduje vlastní osobnost. Přesně to je důvod, proč film v roce 2026 získává úplně nový rozměr.

Zajímavé je i to, jak moc se tvůrci trefili do dnešního směru technologií. AI zde není prezentována jako robot nebo hologram, ale jako neustále přítomný digitální společník fungující skrze sluchátko a malé mobilní zařízení.

Telefony, které připomínají dnešní skládačky

Fanoušky technologií navíc potěší samotný design zařízení ve filmu. Theodore používá minimalistický telefon s velkým displejem a netradičním otevíráním připomínajícím kombinaci dnešních skládacích telefonů a kapesního notýsku.

Recenze Samsung Galaxy Z Flip7 – Tak dobrý, jak to jen jde
Přečtěte si také

Recenze Samsung Galaxy Z Flip7 – Tak dobrý, jak to jen jde

Nejde sice o klasický ohebný smartphone, jaký známe například od dnešních modelů typu Fold či Flip, ale některé designové prvky působí až překvapivě moderně. Film se obecně vyhýbá přeplácanému sci-fi vzhledu a místo toho ukazuje budoucnost, která působí velmi civilně.

Budoucnost bez létajících aut

Her je zajímavý i tím, jak zobrazuje technologie jako běžnou součást života. Nečekejte žádné robotické armády, neonová megapole ani létající auta. Budoucnost zde působí téměř nudně – a právě proto uvěřitelně.

Lidé chodí po městě se sluchátky v uších, mluví se svými asistenty a tráví čas v digitálním světě. V roce 2014 šlo o futuristickou představu. Dnes je to v podstatě realita.

Film, který zestárl až nebezpečně dobře

Ona není akční sci-fi ani technologická exhibice. Jde spíše o komorní film o samotě, vztazích a tom, jak technologie mění lidské emoce. Právě díky dnešní AI revoluci ale získává nový význam.

Pokud jste film kdysi viděli, možná vás překvapí, jak moc jinak bude působit dnes.

HBO,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze