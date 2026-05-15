Filmový tip na víkend? Pusťte si film Ona z roku 2014, nechybí AI ani ohebné telefony

Pokud hledáte víkendový filmový tip a zároveň vás baví technologie, umělá inteligence nebo futuristické vize budoucnosti, rozhodně stojí za pozornost film Her, v českém překladu Ona. Snímek režiséra Spikea Jonzeho dorazil už v roce 2014, ale při dnešním pohledu působí až znepokojivě realisticky.
Hlavní postavou je Theodore, kterého ztvárnil Joaquin Phoenix. Osamělý muž si pořídí nový operační systém s pokročilou umělou inteligencí jménem Samantha. Té propůjčila hlas Scarlett Johanssonová a právě vztah člověka s AI tvoří hlavní osu celého filmu.
AI, která dnes nepůsobí nereálně
V době uvedení filmu působila Samantha jako vzdálená sci-fi. Dnes? Po nástupu moderních chatbotů, hlasových asistentů a generativní AI začíná celý koncept působit mnohem realističtěji.
Co mají společného Monyová, Punisher a Dáma s hranostajem? Lze je sledovat o víkendu – Tipy a novinky na streamovacích platformách (20. týden)
Samantha není jen „chytrý reproduktor“. Rozumí emocím, vede přirozené konverzace, analyzuje chování uživatele a postupně si buduje vlastní osobnost. Přesně to je důvod, proč film v roce 2026 získává úplně nový rozměr.
Zajímavé je i to, jak moc se tvůrci trefili do dnešního směru technologií. AI zde není prezentována jako robot nebo hologram, ale jako neustále přítomný digitální společník fungující skrze sluchátko a malé mobilní zařízení.
Telefony, které připomínají dnešní skládačky
Fanoušky technologií navíc potěší samotný design zařízení ve filmu. Theodore používá minimalistický telefon s velkým displejem a netradičním otevíráním připomínajícím kombinaci dnešních skládacích telefonů a kapesního notýsku.
Nejde sice o klasický ohebný smartphone, jaký známe například od dnešních modelů typu Fold či Flip, ale některé designové prvky působí až překvapivě moderně. Film se obecně vyhýbá přeplácanému sci-fi vzhledu a místo toho ukazuje budoucnost, která působí velmi civilně.
Budoucnost bez létajících aut
Her je zajímavý i tím, jak zobrazuje technologie jako běžnou součást života. Nečekejte žádné robotické armády, neonová megapole ani létající auta. Budoucnost zde působí téměř nudně – a právě proto uvěřitelně.
Lidé chodí po městě se sluchátky v uších, mluví se svými asistenty a tráví čas v digitálním světě. V roce 2014 šlo o futuristickou představu. Dnes je to v podstatě realita.
Film, který zestárl až nebezpečně dobře
Ona není akční sci-fi ani technologická exhibice. Jde spíše o komorní film o samotě, vztazích a tom, jak technologie mění lidské emoce. Právě díky dnešní AI revoluci ale získává nový význam.
Pokud jste film kdysi viděli, možná vás překvapí, jak moc jinak bude působit dnes.