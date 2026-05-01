Aplikace Gemini dostane kompletní změnu designu, tady je první ukázka

V poslední době jste určitě navykli používat Gemini, náhradu za Google Asistenta, která nejenže má mnohem lepší schopnosti, ale hlavně rozumí česky. Toto okouzlení nad novými schopnostmi snadno překrylo fakt, že samotná aplikace, jak její vzhled, tak i možnosti, jsou poněkud spartánské. Ale to by měla změnit připravovaná aktualizace.
Jeden z uživatelů sociální sítě Reddit ale sdílel dva screenshoty, které ukazují, že minimálně pro iOS Google pracuje na vylepšení, které už testuje na omezené skupině uživatelů. Na úvodní stránce Gemini nabízí pole pro zadání promptu. Vpravo jsou k dispozici hlasové ovládání a Gemini Live, jinak je zde pouze tlačítko „plus“. Jeho stisknutím se otevře spodní panel s karuselem, který umožňuje otevřít „Fotky“, spustit „Fotoaparát“ a prohlížet si poslední snímky. Ve spodní části panelu najdete položky Soubory, Poznámkové bloky a „Další nahrané soubory“.
V systému iOS tento nový design intenzivně využívá technologii Liquid Glass. Za poslední den či dva se objevilo několik zpráv z prostředí iOS, které tuto změnu designu zaznamenaly, ale stále se jedná o omezené zavádění. Google logicky začíná u konkurenční platformy, protože zde nemá tak silné postavení jako v Androidu, kde je Gemini ve výchozím stavu možné aktivovat vypínacím tlačítkem. Uvidíme, jak bude tento nový design vypadat v systému Android.
