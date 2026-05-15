Ukazujete na fotkách tohle gesto? Umělá inteligence vám může ukrást otisky prstů

Je to jednoduché gesto, které děláme prakticky pořád. Zdvižený ukazováček a prostředník může znamenat číslo dvě, ale v Evropě je to spíše písmeno „V“, které odkazuje na Victory, jako vítězství. V některých kulturách a při určitých pozicích ruky to může mít sexuální podtext a v současné Číně se tak vyjadřuje „mír“, což je přání nebo sdělení, proti kterému nelze nic namítat, i proto je velice populární při pózování na fotografiích pro sociální sítě. Ale je tu jeden háček.
Jak roste rozlišení fotoaparátů, jejich kvalita a také schopnosti umělé inteligence, existuje obava, že lze takové snímky zneužít ke krádeži jednoho z nejběžnějších biometrických faktorů – otisků prstů. Informuje o tom South China Morning Post (scmp.com) s odkazem na Jing Jiwu, profesora kryptografie na Univerzitě Čínské akademie věd, který uvedl, že portrétní fotografie pořízené vysoce kvalitními fotoaparáty by mohly umožnit rekonstrukci detailů ruky na základě této oblíbené pózy.
Upozornil, že získání otisků prstů je obvykle obtížné kvůli faktorům, jako je osvětlení, zaostření a ostrost snímku. Riziko se však zvyšuje, jsou-li fotografie pořizovány zařízeními s vyšším rozlišením nebo pokud se pachatelům podaří získat více souvisejících snímků. Li dále varoval, že otisky prstů jsou stejně jako údaje o obličeji trvalé biometrické identifikátory, které lze jen těžko změnit. V případě úniku by mohly lidem způsobit finanční ztráty a vést k zneužití identity. Z fotografií otisků lze totiž vyrobit silikonové náhrady.
Reálná hrozba
Zdá se vám, že popsaná situace je příliš teoretická a útok tímto vektorem není při současném stavu techniky proveditelný? Podle čínského tisku Muž z Hangzhou ve východní Číně zveřejnil loni v červenci na internetu fotografii, na které byly jasně vidět jeho prsty. Zločinci údajně stáhli tento obrázek a pokusili se pomocí jeho otisku prstu odemknout inteligentní zámek v jeho domě, ale pokus byl včas zastaven.
V jiném případě, o kterém informoval deník Xinyang Daily, zaměstnanec využil firemní docházkový systém k získání otisku prstu svého kolegy a vyrobil si silikonové kryty na otisky prstů, které později použil při vloupání, při kterém došlo ke krádeži 580 000 juanů (cca 1,8 milionu korun).
Při pokusu zneužít tímto způsobem otisky mimo laboratoř je potřeba překonat řadu obtíží, například to, že řada systémů chce při mnoha operacích i PIN nebo heslo. Nicméně i tak doporučují vědci své otisky skrývat před objektivy s vysokým rozlišením, nebo je alespoň před odesláním rozmazat. Navrhují také, že i to by mohla dělat umělá inteligence při úpravách snímku.
Načíst všechny komentářePřidat názor