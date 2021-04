Jaké máte na počítači Windows? Téměř čtvrtina z nás „Sedmičky“

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Zatímco na mobilních telefonech se aktualizace softwaru řeší ve velkém, segment počítačů je poněkud odlišný. Zde uživatelům na aktualizacích až tolik nezáleží, což dokazuje nový průzkum společnosti Kaspersky. V tuto chvíli se na 22 % počítačů se systémem od Microsoftu nachází verze Windows 7, která byla představena již před téměř 12 lety. Co je však podstatnější, Microsoft tomuto systému loni v lednu definitivně ukončil podporu. V praxi to znamená, že nevydává žádné aktualizace, ani bezpečnostní. Tím se počítače stávají potenciálně nebezpečnými a vhodnými cíli pro kyberzločince.

Může překvapit, že se staré a nepodporované Windows 7 nenachází jen v domácích počítačích, ale rovněž v malých a středních firmách. Je zajímavé, že téměř čtvrtina velmi malých společností stále používá zastaralý operační systém, a to zejména s ohledem na to, že nemají specialisty na IT bezpečnost. Proto je důležité, aby operační systémy jejich počítačů byly aktuální. Zatím lze tento problém vyřešit rozšířenou placenou podporou pro Windows 7, ale znamená to další výdaje a toto řešení nebude k dispozici věčně.

Analýza společnosti Kaspersky také prokázala, že méně než 1 % uživatelů a firem stále používá ještě starší operační systémy, jako jsou Windows XP a Vista, jejichž podpora skončila v letech 2014 a 2017. Celkově téměř čtvrtina (24 %) uživatelů stále funguje s operačními systémy Windows bez běžné podpory.

72 % uživatelů už ale přešlo na Windows 10, nejnovější verzi operačního systému Windows, která se také jeví být nejbezpečnější volbou.

„Aktualizace operačního systému se mnohým může zdát jako zbytečné obtěžování. Neslouží však pouze k opravě chyb nebo k povolení nejnovějšího rozhraní. Aktualizace zajistí i opravy těch chyb, které můžou kybernetickým zločincům otevřít cestu do vašeho počítače. I když si myslíte, že jste ostražití a používáte bezpečnostní software, aktualizace operačního systému je základním prvkem zabezpečení, který byste neměli podceňovat, ani když využíváte bezpečnostní řešení třetí strany. Pokud je operační systém zastaralý, nemůže dostávat důležité aktualizace. Pokud je váš dům starý a rozpadá se, nemá smysl mu instalovat nové dveře. Větší smysl má najít nový domov, a to raději dřív než později. Stejně byste měli postupovat i při zajištění bezpečnosti operačního systému, kterému denně svěřujete svoje cenná data,“ říká Oleg Gorobets, vedoucí produktového marketingu společnosti Kaspersky.