Dnes končí podpora Windows 7, experti radí přejít na verzi 10

Ukončení technické podpory a vydávání aktualizací oznámil Microsoft už v březnu 2019. Jeden z nejpopulárnějších operačních systémů tak končí po více než deseti letech. Neaktualizované počítače budou nadále funkční, nicméně podle expertů zpravidla zranitelnější v závislosti na používání.

V prosinci 2019 fungovalo ještě 22 % počítačů na operačním systému Windows 7. Podle expertů by právě jejich uživatelé měli přejít na novější verzi Windows 10, pokud to umožňuje hardware. Pro jejich stávající operační systém totiž přestanou vycházet aktualizace v rámci služby Windows Update. „V praxi to znamená, že tato zařízení budou zranitelnější proti nejnovějším exploitům a dalším bezpečnostním chybám. Jejich opravy se totiž stahují do počítače v rámci aktualizací. Sebedokonalejší bezpečnostní software v takovém případě nemusí zařízení ochránit,“ vysvětluje úskalí Václav Zubr, bezpečnostní expert společnosti ESET.

Odborníci doporučují uživatelům, aby přešli na novější systém Windows 10. Další možností je zvolit jiný operační systém, například různé distribuce Linuxu. Systém Windows 7 bude i nadále fungovat, ale s ohledem na bezpečnostní rizika jeho používání zástupci společnosti ESET nedoporučují a dodávají, že riziko se zvyšuje s uplynulou dobou od ukončení aktualizací.

Pokud uživatelé zůstanou věrní neaktualizovanému operačnímu systému, experti radí zaměřit se na ostatní bezpečnostní pravidla. Například je nutné udržovat ostatní aplikace v zařízení aktualizovaná, využívat bezpečnější internetový prohlížeč a spolehlivý bezpečnostní software.