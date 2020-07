Třetí generace Surface Booku od Microsoftu zaujme unikátním vzhledem i schopnostmi, které cílí na uživatele požadující vysoký výkon, ale také možnost čas od času přejít do režimu tabletu. Jak si vedl nový Surface Book 3 v našem testu?

Uvažujete o nákupu zařízení 2v1, ale zároveň se nechcete vzdát výkonu klasického notebooku a velké obrazovky? Právě pro vás může být skvělou volbou nový Surface Book 3, jenž přináší výkonný hardware, pohodlné odemykání pomocí Windows Hello i dlouhou výdrž.

Microsoft Surface Book 3 – videorecenze

Technické parametry Microsoft Surface Book 3 Kompletní specifikace Konstrukce 312 × 232 × 23 mm , 1 642 g , konstrukce: s odnímatelným displejem, odolnost: ne Displej TFT IPS, 13,5" (3 000 × 2 000 px) Chipset CPU: 4×3,9 GHz , GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Paměť RAM: 16 GB , disk: 256 GB ( SSD ), paměťové karty: SD Konektory 3× USB 3.0, 0× USB 2.0, video: USB-C (DisplayPort), další: ne Datové funkce modem: ne , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.0, NFC: ne Operační systém Windows 10 Pro Akumulátor 18 Wh , udávaná výdrž: 17 hodin Dostupnost červen 2020, Kč 62 990 Kč

Obsah balení: povinná výbava

Po rozbalení bílé krabice najdete bezpečně uložený Surface Book 3 s napájecím adaptérem a základními příručkami. Vše ostatní (například Microsoft Surface Pen) si můžete dokoupit samostatně.

Líbilo se nám nic zásadního nechybí

Konstrukční zpracování: ukázkové zpracování, stejný design

Design Surface Booku 3 zůstává již několik let stejný. Identické je rozvržení konektorů i ovládacích prvků a nijak se nezměnily ani rozměry klávesnice/touchpadu. Osobně se mi vzhled Surface Booku vždy líbil a ani v letošním roce nepůsobí zastarale. Musím však přiznat, že bych po tolika letech očekával alespoň nějaké změny, například zeštíhlení rámečků kolem displeje nebo zvětšení touchpadu.

Design se bohužel nijak nezměnil.

Kladnou zprávou je, že se Surface Book stále může pochlubit prémiovým zpracováním. Šasi je z pevného a přitom lehkého hořčíku. Surface Book však ani v menší testované 13,5palcové variantě o hmotnosti 1 642 gramů nelze zařadit do kategorie ultrapřenosných zařízení. Při zavření navíc vznikne prostor v oblasti pantu, v němž se mohou usadit nečistoty či cizí předměty. Předpokládám tak, že u příští generace Surface Booku se již dočkáme inovovaného vzhledu.

Jak již bylo zmíněno, design je zcela totožný s předchozí generací, kterou jsem v recenzi podrobně popsal. Při každodenním používání mi tak nic nescházelo. Konektorová výbava čítá USB-C (standard 3.1 Gen 2 s PD 3.0), dvojici USB-A (rovněž 3.1 Gen 2), čtečku SD karet a Surface konektor. Ten najdete jak na základně, tak na samotném „tabletu“, tedy odpojitelné části s displejem. V tomto ohledu Microsoft zapracoval na rychlosti odpojení. Po zmáčknutí dedikovaného tlačítka (či kliknutí na příslušnou ikonku v liště), vás Book upozorní, že je možné tabletovou část odpojit. V případě, že máte zrovna spuštěný program, který vyžaduje dedikovanou grafickou kartu v základně, zobrazí se upozornění o tom, že bude tato aplikace ukončena. Na celou obrazovku

Samotná tabletová část je vzhledem k velikosti obrazovky logicky rovněž větší než klasické tablety. Během používání jsem neměl problém tablet na pár minut držet jednou rukou a druhou na něm pracovat, nedokážu si však představit takto tablet používat delší dobu. Samozřejmě si jej však také můžete odepnout, otočit a znovu připnout k základně, takže si vytvoříte stojánek s volitelným úhlem náklonu. V tomto režimu Book 3 přímo vybízí k používání chytrého pera Surface Pen, které jsem rovněž několikrát detailněji popisoval v předešlých recenzích Surface zařízení. Na levé straně tabletu (při držení „na široko“) je magnetická ploška, na kterou lze pero uchytit.

Klávesnice i skleněný touchpad představují to nejlepší na trhu.

Z praktických poznatků dále zmíním široký úhel otevření pantu, který působí velmi robustně, či možnost zařízení (při troše snahy) rozevřít jednou rukou. V této kapitole krátce zmíním i klávesnici. Ta se stále řadí mezi to nejlepší na trhu. Klávesy mají příjemný zdvih i rozestupy a nechybí ani regulovatelné (a rovnoměrné) podsvícení. Výhodou také je, že při psaní na Surface Booku 3 nebudete rušit své okolí, neboť klávesy nejsou nijak zvlášť hlasité. Touchpad má skleněný povrch, podporuje gesta a prsty po něm kloužou jedna radost. Ve srovnání s novějšími notebooky zamrzí snad pouze to, že není o něco větší. Místa by na základně totiž byl dostatek. Vyloženě nepraktické je pak umístění 3,5mm jacku. Ten je při práci v režimu notebooku na horní pravé straně víka displeje. Neustále se vám tak plete pod ruce, takže je možná lepší dát přednost bezdrátovým sluchátkům, třeba novým Surface Earbuds.

Líbilo se nám prémiové zpracování

skvělá klávesnice i touchpad

rychlejší odepínání displejové části

magnetické uchycení pera