Představení nových skládaček od Samsungu se bude konat v domácím Soulu

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Není žádným tajemstvím, že i pro letošní rok Samsung chystá představení nové modelové foldables, nyní však s jistotou víme, kdy a kde se tak stane. Prezident mobilní divize oficiálně potvrdil, že k odhalení dojde v Soulu a připadne na poslední červencový týden, tedy mezi 24. až 28. dnem měsíce, uvádí gsmarena.com.

Dodejme, že první akce Unpacked se v roce 2010 konala v Las Vegas a v průběhu let se podívala do Barcelony, Berlína, Londýnu či New Yorku. Letošní akce konající se v Soulu má odpovídat duchu města, které podle zástupců Samsungu ovlivňuje globální trendy svou dynamickou kulturou a inovacemi a rovněž reflektuje výrobcovu důvěru v ohebné produkty.