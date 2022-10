Pokud slyšíte na čísla, s nimiž výrobci telefonů náramně rádi pracují, jistě vám neuniklo představení nového Xiaomi 12 Pro. 200Mpx fotoaparát, 120W nabíjení či 5 000mAh baterie jsou jen jedny z předností tohoto telefonu. Jak se však novinka osvědčila v běžném každodenním provozu?

Xiaomi bylo prvním výrobcem, který na našem trhu představil smartphone se 108Mpx fotoaparátem. Jednalo se tehdy o velkou senzaci, a to i vzhledem k tomu, že Xiaomi Mi Note 10 nebylo regulérní vlajkovou lodí a nestálo ani tehdy žádné horentní sumy. Nyní zde máme 200Mpx prvotinu od Xiaomi. První sice již nebude, to se podařilo Motorole Edge 30 Ultra, přesto by si mohl mobil získat oblibu u mnoha zákazníků. Proč? To prozradím na řádcích níže.

Obsah balení: jako za starých časů

V bílé krabičce, která není nijak environmentální ve smyslu zmenšené velikosti, a tím pádem i využití méně materiálu, se nachází silikonový průhledný obal, kabel typu USB-A/USB-C a 120W adaptér, který dodá telefonu energii.

Konstrukční zpracování: tentokrát bez kovových rámečků

Xiaomi 12T Pro je oproti regulérnímu Xiaomi 12 Pro „odlehčenou“ verzí a jednou z oblastí, kde je to na první pohled patrné, je zpracování. To je i tentokrát povedené (nikde nic nevrže ani se neprohýbá), ovšem rámečky jsou tentokrát pouze z plastu, což potvrzuje i absence anténních předělů. Záda (a displej) zůstávají však skleněná a v testovaném barevném provedení musím pochválit i praktickou povrchovou úpravu zad, která zdatně čelí veškerým otiskům. Nahoře je pak již méně častěji vídaný infraport.

Co se odolnosti týče, je i tentokrát spíše základní. Certifikace IP53 ochrání například před postříkáním vodou, ovšem k natáčení podvodních záběrů někde v bazénu (natož v moři) telefon zcela jistě certifikovaný není, i když si lze všimnout i silikonového těsnění u slotu pro dvojici nanoSIM (nechybí ani podpora eSIM). Zařízení se navzdory 205 gramům vcelku příjemně drží a problém jsem neměl ani s umístěním fyzických tlačítek. Tvarem se jedná zkrátka o klasické Xiaomi, které asi nikoho nepřekvapí, ale ani by nemělo nikoho zklamat. Velmi slušná je ale každopádně haptická odezva, která se řadí k tomu lepšímu na trhu.

Displej: 120Hz AMOLED

Na čelní straně se nachází velký 6,67" AMOLED panel s rozlišením 2 712 × 1 220 pixelů, který je schopný vykreslit 68 miliard barev. Jedná se o vskutku působivé číslo, ale byli byste na omylu, pokud byste čekali novou dimenzi vizuálního zážitku, jak se možná může na první pohled zdát. Pokud totiž nemáte zrak jako strašek paví, jste schopni rozpoznat zhruba jen jeden milion barev. 10bitový nebo v tomto případě 12bitový displej s možností zobrazit až 68 miliard je tedy pouze marketingovým lákadlem. Xiaomi si však každopádně zaslouží pochvalu za inovátorství a využití takovéhoto panelu. Stejně tak chválím alespoň za nasazení skla Gorilla Glass 5, když už ne Gorilla Glass Victus použitého u modelu 12 Pro. Velmi jsem byl spokojen rovněž s automatickou regulací jasu i maximálním možným jasem umožňujícím pohodlné čtení na ostrém slunci.

Nesmím zapomenout zmínit ani čtečku otisků prstů, která je pouze optického typu, avšak má velmi rychlou odezvu na přiložení prstu a funguje bezchybně. Potěší pak tenké rámečky podél displeje či podpora Dolby Vision a HDR10+.

Zvuk: vše v pořádku

Xiaomi 12T Pro má dva hlasité reproduktory s certifikací Dolby Atmos (aktivace této funkce v nastavení zvuk skutečně vylepšuje) a podpisem firmy Harman Kardon. Zvuk je na velmi slušné úrovni, má dostačující hlasitost i náznaky basů, není tedy co vytknout.

Výkon hardwaru: co víc si přát?

Xiaomi 12T Pro je v pořadí již několikátým smartphonem vybaveným čipsetem Snapdragon 8+ Gen1, který doplňuje štědrých 12 GB RAM a 256GB úložiště (bez podpory paměťových karet). I ti největší herní nadšenci tak budou spokojeni a běžným uživatelům udělá radost, že použité „železo“ bude mít dostatek výkonu i za několik let.

S ohledem na použitý procesor jsem nezaznamenal ani žádné problémy se zahříváním. Při delším hraní her na nejvyšší detaily samozřejmě telefon teplý je, ale rozhodně se teplota nepřehoupne do nekomfortní zóny.

Výdrž baterie: nabito během pár minut

Xiaomi 12T Pro má oproti Xiaomi 12 o 400 mAh větší baterii výměnou za absenci bezdrátového nabíjení. Zda se jedná o dobrý kompromis, to je na zvážení konkrétního zákazníka, za sebe však mohu vyzdvihnout velmi dobrou výdrž, která se nikdy nedostala pod jeden den náročnějšího používání. Přihlédnu-li navíc k podpoře ultrarychlého 120W nabíjení, s nímž budete mít nabito z 0 na 100 % za necelých 30 minut, nelze si na nic stěžovat. I když něco by se možná přeci jen našlo.

Proprietární technologie HyperCharge totiž značí, že nabíječkou nebudete moci (respektive možná ano, ale velmi nízkým výkonem) nabíjet jiné telefony, případně notebooky. V tomto ohledu má Motorola Edge 30 Ultra navrch, neboť využívá klasické Power Delivery a s jejím 125W adaptérem tak nabijete bez problémů notebook, tablet i telefon.

Konektivita: oč si jen řeknete

Konektivita nepředstavuje problém, mobil je totiž vybaven NFC, Bluetooth 5.2 i navigačními systémy GPS, GLONASS, BDS či Galileo. K dispozici je také Wi-Fi 6 a samozřejmě 5G.

Fotoaparát: 200 megapixelů podruhé

Xiaomi 12T Pro má na zádech snímače o celkovém kombinovaném rozlišení 210 megapixelů, ne všechny jsou však zajímavé. Začněme tím, který za pozornost rozhodně stojí, a to je 200Mpx senzor Samsung HP1, jenž jako první nasadila Motorola Edge 30 Ultra, v tomto případě má však clonu f/1.7. Nechybí mu OIS ani fázové automatické ostření, stejně tak umí skládat 16 pixelů do jednoho. Kvalita pořízených snímků je pak (nepřekvapivě) na podobné úrovni jako v případě Edge 30 Ultra. U fotografií najdeme vysoké množství detailů a samozřejmě neschází ani možnost fotit v nativním 200Mpx rozlišení, což je však funkce, kterou pravděpodobně využijete jen jednou a potom necháte ležet ladem. Výsledné snímky zabírají rovněž vyšší desítky MB, přičemž pro běžné účely, kdy chcete zachytit více detailů, zcela dostatečně poslouží i režim focení v 50 Mpx. Zajímavostí je, že Xiaomi pořizuje 200Mpx snímky o něco rychleji než Motorola Edge 30 Ultra. Co se barevného podání týče, jedná se o klasiku od Xiaomi, tedy saturovanější barvy, které budou vypadat skvěle na sociálních sítích, ale třeba již moc neodpovídají realitě. U fotek jsem se nesetkal ani se špatně nastavenou expozicí či šumem v případě večerních snímků. Ty vypadají velmi ostatně velmi dobře.

8Mpx ultraširokoúhlý objektiv bez automatického ostření působí trochu zvláštně ve srovnání s primárním senzorem, nicméně je zcela použitelný a ani nižší rozlišení nepředstavuje žádný zásadní problém. Nebudou to ty nejlepší snímky od telefonu s touto cenou, ale vyloženě ani nezklamou, neboť mají slušnou úroveň detailů, zpravidla i správně nastavenou expozici a líbivé barevné podání s nádechem do žluté. Vyloženě zbytečné je pak 2Mpx makro, které výrobce raději neměl vůbec nasadit, neboť působí (opět v kontrastu s hlavním snímačem) naprosto úsměvně. Tedy pokud nebylo cílem moci tvrdit, že hlavní snímač má nyní 100× rozlišení oproti makro senzoru...

20Mpx selfie kamerka je klasikou, která nezklame, samozřejmě umí i portrétní režim, avšak video natáčí maximálně ve Full HD s 60 FPS. V případě zadního fotoaparátu můžete točit až v 8K s 24 FPS.

Software: Xiaomi se nezapře

Pokud máte rádi nepřeberné množství různě schovaných nastavení a prostředí hýřící barvami, budete se v MIUI (13.0.9) cítit jako doma. Pochválit mohu špičkovou svižnost systému, avšak příslib tří let aktualizací OS by mohl být o něco delší, a to i vzhledem k tomu, že se telefon dodává s Androidem 12. Bezpečnostní aktualizace má zařízení garantováno po dobu čtyř let, ovšem bez specifikace jejich pravidelnosti.

Zhodnocení

Xiaomi 12T Pro podle mě skvěle splnilo roli „odlehčeného“ Xiaomi 12 Pro – má stejně špičkový výkon, 120W nabíjení, větší baterii (i když za cenu absence bezdrátového nabíjení) a také novinku v podobě 200Mpx fotoaparátu. Výrobce navíc na našem trhu nabídku osladil dárkem v podobě robotického vysavače, kterým můžete alespoň částečně vyřešit předvánoční nákupy a někoho obdarovat. V tuto chvíli se tak jedná o nejlevnější smartphone s 200Mpx fotoaparátem, který sice není 100% dokonalý, ale rozhodně má co nabídnout.

