Nová řada modelů Xiaomi 12T cílí na uživatele, kteří, lidově řečeno, slyší na čísla. Ne každý však potřebuje 200Mpx snímač nebo v současnosti nejvýkonnější procesor z dílny Qualcommu, ale naopak ocení takřka o pět tisíc korun nižší cenu. Xiaomi 12T přitom láká nejen cenou, jak se dozvíte na řádcích níže.

Xiaomi představilo spolu s „odlehčenou“ vlajkovou lodí 12T Pro také cenově dostupnější model 12T. Ten sice nenabídne 200Mpx fotoaparát nebo procesor Snapdragon 8+ Gen1, „megapixelů na zádech“ má však přesto více než dost a o dostatek výkonu nemá nouzi. Jak se novinka povedla? A měli byste o jejím nákupu uvažovat? To prozradím v této recenzi.

Technické parametry Xiaomi 12T 256+8 GB Kompletní specifikace Konstrukce 163,1 × 75,9 × 8,6 mm , 202 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej Super AMOLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px) Fotoaparát 108 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset MediaTek Dimensity 8100 , CPU: 4×2,85 GHz + 4×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne , doba nabíjení: 0:19 hodin Dostupnost říjen 2022, 14 490 Kč

Obsah balení: plnotučná nadílka

V bílé krabičce, která není nijak environmentální ve smyslu zmenšené velikosti, a tím pádem i využití méně materiálu, se nachází silikonový průhledný obal, kabel typu USB-A/USB-C a 120W adaptér, který dodá telefonu energii.

Líbilo se nám včetně pouzdra, kabelu i nabíječky

Konstrukční zpracování: modrá mu sluší

Xiaomi 12T je z konstrukčního hlediska dokonalou kopií dříve recenzovaného modelu Xiaomi 12T Pro, tento model však na test dorazil v líbivějším modrém provedení. To smartphonu sluší a podle úhlu dopadajícího světla také vytváří líbivé, avšak decentní odlesky. Záda jsou přitom i tentokrát matná a skvěle odolávají otiskům. Novinka je pouze o 3 gramy lehčí než Xiaomi 12T Pro a podle dostupných informací nedisponuje žádnou certifikací odolnosti. Vzhledem k tomu, že na trhu najdeme už i modely s IP67 v ceně pod deset tisíc korun, je to trochu škoda.

Pochválit však mohu slušnou haptickou odezvou, která se řadí k tomu lepšímu, a také celkový dojem ze zařízení. Rámečky jsou sice pouze plastové, ale na vzhledu to nijak zvlášť neubírá a i při pokusu telefon prohnout nikde nic nevrže. V neposlední řadě chválím také umístění fyzických tlačítek na pravém boku.

Líbilo se nám praktický povrch zad

komfortně umístěná tlačítka

povedená haptika

Nelíbilo se nám bez kovových rámečků a certifikace IP

Displej: 120Hz AMOLED

Displej je s výjimkou absence Dolby Vision identický s modelem Xiaomi 12T Pro. Na čelní straně se tedy nachází velký 6,67" AMOLED panel s rozlišením 2 712 × 1 220 pixelů, který je schopný vykreslit 68 miliard barev. Jedná se o vskutku působivé číslo, ale byli byste na omylu, pokud byste čekali novou dimenzi vizuálního zážitku, jak se možná může na první pohled zdát. Pokud totiž nemáte zrak jako strašek paví, jste schopni rozpoznat zhruba jen jeden milion barev. 10bitový nebo v tomto případě 12bitový displej s možností zobrazit až 68 miliard je tedy pouze marketingovým lákadlem. Xiaomi si však každopádně zaslouží pochvalu za inovátorství a využití takovéhoto panelu. Stejně tak chválím alespoň za nasazení skla Gorilla Glass 5, když už ne Gorilla Glass Victus použitého u modelu 12 Pro. Velmi jsem byl spokojen rovněž s automatickou regulací jasu i maximálním možným jasem umožňujícím pohodlné čtení na ostrém slunci.

Nesmím zapomenout zmínit ani čtečku otisků prstů, která je pouze optického typu, avšak má velmi rychlou odezvu na přiložení prstu a funguje bezchybně. Potěší pak tenké rámečky podél displeje či podpora HDR10+.

Líbilo se nám 120Hz displej s podporou 68 miliard barev

ochranné sklo Gorilla Glass

spolehlivá čtečka otisků prstů

Zvuk: vše v pořádku

Xiaomi 12T má stejně jako 12T Pro dva kvalitní hlasité reproduktory s certifikací Dolby Atmos (aktivace této funkce v nastavení zvuk skutečně vylepšuje). Zvuk je na velmi slušné úrovni, má dostačující hlasitost i náznaky basů, není tedy co vytknout.

Líbilo se nám dva kvalitní hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: srdce od MediaTeku

Xiaomi 12T je na rozdíl od modelu Pro osazeno čipsetem MediaTek Dimensity 8100-Ultra. Jedná se o 5nm procesor se čtyřmi jádry A78 o taktu 2,85 GHz a stejným počtem jader A55 s taktem 2 GHz doplněný o GPU Mali-G610 MC6. Výkon dle syntetického benchmarku je tak o něco nižší než u Snapdragonu 8+ Gen1 v modelu 12T Pro, stále se však řadí mezi vysoce výkonné čipsety, s nimiž nebudete mít problém rozjet i ty nejnáročnější hry na nejvyšší detaily. Při používání jsem se navíc nesetkal s nijak výrazným zahříváním, ani při vyšší zátěži, což je rozhodně kladné. Společnost procesoru dělá u testovaného kousku 256GB úložiště a 8 GB RAM.

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Líbilo se nám špičkový hardware

Výdrž baterie: 120W trend pokračuje

Xiaomi 12T má sice 120W nabíjení, avšak počítat musíte s absencí bezdrátové cesty. Zda se jedná o dobrý kompromis, to je na zvážení konkrétního zákazníka, za sebe však mohu vyzdvihnout velmi dobrou výdrž (stejně jako u modelu Xiaomi 12T Pro), která se i díky 5 000mAh baterii nikdy nedostala pod jeden den náročnějšího používání. Přihlédnu-li navíc k podpoře ultrarychlého 120W nabíjení, s nímž budete mít nabito z 0 na 100 % za necelých 30 minut, nelze si na nic stěžovat. I když něco by se možná přeci jen našlo.

Proprietární technologie HyperCharge totiž značí, že nabíječkou nebudete moci (respektive možná ano, ale velmi nízkým výkonem) nabíjet jiné telefony, případně notebooky. V tomto ohledu má Motorola Edge 30 Ultra navrch, neboť využívá klasické Power Delivery, s jejím 125W adaptérem tak nabijete bez problémů notebook, tablet i telefon.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

špičkové nabíjení

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení

škoda, že nabíjení od Xiaomi nevyužívá standard Power Delivery

Konektivita: oč si jen řeknete

Konektivita nepředstavuje problém, mobil je totiž vybaven NFC, Bluetooth 5.3 (Xiaomi 12T Pro má přitom jen Bluetooth 5.2) i navigačními systémy GPS, GLONASS, BDS či Galileo. K dispozici je také Wi-Fi 6 a samozřejmě 5G.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Fotoaparát: 108Mpx rozlišení v hlavní roli

Xiaomi 12T má na rozdíl od modelu Pro „pouze“ 108Mpx snímač (Samsung ISOCELL HM6), běžného uživatele to však nemusí vůbec trápit, neboť možnost fotit v nativním 108Mpx rozlišení stále skýtá více než dostatek detailů (pokud náhodou chcete fotografii tisknout ve větším formátu) a v defaultním nastavení dochází klasicky ke skládání několika pixelů do jednoho (v tomto případě 9v1). Rovněž clona f/1.7 je relativně nízká, což oceníte při focení ve zhoršených světelných podmínkách. Přes den se dočkáte saturovanějších snímků s velkým množstvím detailů (není ani potřeba fotit ve 108Mpx rozlišení), které jsou správně zaostřené, nemají problém s automatickým nastavením expozice či s HDR. V noci či šeru se pak stále můžete těšit z pěkně prosvícených záběrů, které si zachovávají dostatek detailů.

8Mpx ultraširokoúhlý objektiv bez automatického ostření působí trochu zvláštně ve srovnání s primárním senzorem, nicméně je zcela použitelný a ani nižší rozlišení nepředstavuje žádný zásadní problém. Nebudou to ty nejlepší snímky od telefonu s touto cenou, ale vyloženě ani nezklamou, neboť mají slušnou úroveň detailů, zpravidla i správně nastavenou expozici a líbivé barevné podání s nádechem do žluté. Vyloženě zbytečné je pak 2Mpx makro, které výrobce raději neměl vůbec nasadit. V minulosti přitom Xiaomi představilo několik telefonů se schopným 5Mpx makro snímačem, je proto škoda, že sem „cpe“ tento zbytečný fotoaparát.

20Mpx selfie kamerka je klasikou, která nezklame, samozřejmě umí i portrétní režim, avšak video natáčí maximálně ve Full HD s 60 FPS. V případě zadního fotoaparátu můžete točit až v 8K s 24 FPS.

Líbilo se nám pěkné snímky z hlavního snímače

ucházející ultraširokoúhlý objektiv

Nelíbilo se nám zbytečné makro

selfie nezvládá 4K video

Software: svět podle Xiaomi

Pokud máte rádi nepřeberné množství různě schovaných nastavení a prostředí hýřící barvami, budete se v MIUI (13.0.9) cítit jako doma. Pochválit mohu špičkovou svižnost systému, avšak příslib tří let aktualizací OS by mohl být o něco delší, a to i vzhledem k tomu, že se telefon dodává s Androidem 12. Bezpečnostní aktualizace má zařízení garantováno po dobu čtyř let, ovšem bez specifikace jejich pravidelnosti.

Líbilo se nám vysoká svižnost systému

velké možnosti nastavení

Nelíbilo se nám vizuál a uspořádání MIUI není pro každého

Zhodnocení

Ačkoliv není Xiaomi 12T nejlépe vybavené z dvojice modelů stejnojmenné řady, má podle mě díky přívětivější ceně a přitom stále velmi dobré výbavě lepší šance na úspěch mezi zákazníky, zvlášť i s ohledem na velmi zajímavou prodejní akci, kdy lze k telefonu zdarma získat chytrý vysavač. Mezi kompromisy u tohoto modelu pak můžeme vzpomenout pouze plastový rámeček (vzhledem k nasazení i u modelu Xiaomi 12T Pro to však není nic překvapivého) a slabší fotovýbavu (snad jen s výjimkou hlavního snímače). Výkonu má však novinka dostatek, stejně tak se chlubí povedeným displejem. Neschází ani superrychlé nabíjení a velmi slušná výdrž.

Konkurence

Konkurence v této cenové kategorii je vskutku široká, zmínit lze například Google Pixel 6, který se v ČR běžně prodává za cenu okolo 15 tisíc korun (v současnosti lze zakoupit i za 13 tisíc korun, viz náš tip ke koupi). Telefon nabídne hodnotnější zpracování a podle mého názoru i stylovější design. Navíc se chlubí téměř čistým Androidem s povedeným Pixel launcherem a podstatně lepší fotovýbavou.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 6 256 GB Rozměry 158,6 × 74,8 × 8,9 mm , 207 g Displej OLED, 6,4" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Procesor Google Tensor , 2×2,8 GHz + 2×2,25 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 614 mAh Kč

Z další konkurence lze zmínit například stylový Nothing Phone (1) s designovými zády a kovovým rámečkem, jemuž neschází ani podpora bezdrátového nabíjení. Klasické (drátové) nabíjení je však podstatně pomalejší, baterie má menší kapacitu a reproduktory nehrají tak dobře jako u Xiaomi 12T.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Nothing Phone (1) 256+12 GB Rozměry 159,2 × 75,8 × 8,3 mm , 193,5 g Displej OLED, 6,55" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 778G+ , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz