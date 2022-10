Slušné, ale mohlo to být lepší. Xiaomi 12T dostanou tři velké aktualizace Androidu

Fotografie: Xiaomi

Xiaomi včera odpoledne představilo novou řadu telefonů 12T, která v tuto chvíli čítá dva modely, a to Xiaomi 12T a Xiaomi 12T Pro, přičemž oba již v redakci testujeme. Novinky lákají na hlavní fotoaparáty s opravdu velkorysou porci megapixelů, varianta Pro nabízí dokonce 200megapixelový snímač. Potěší kvalitní AMOLED displeje či opravdu velmi rychlé 120W nabíjení.

Nové modely řady Xiaomi 12T obdrží 3 roky velkých aktualizací Androidu a 4 roky bezpečnostních aktualizací

Během tiskové konference výrobce také oznámil, jak to bude se softwarovou podporou výše zmíněných mobilů. V případě velkých aktualizací přinášejících novou verzi operačního systému Android bude podpora 3letá, pokud jde o bezpečnostní aktualizace, bude Xiaomi telefony podporovat 4 roky. Nabídka vcelku slušná, ale jak si záhy ukážeme, zcela skvělé to rovněž není.

První zádrhel je nasnadě. Xiaomi totiž novinky uvedlo se zastaralým systémem, konkrétně více než rok starým Androidem 12. V praxi to znamená, že jedna velká aktualizace připadne na Android 13, který by již takto drahé telefony měly mít v době představení. Lehce si lze spočítat, že s největší pravděpodobností bude koncovou stanicí pro modely 12T Android 15. Dále je nutné říci, že například konkurenční Samsung se o své telefony stará lépe. Nabízí totiž 4 roky velkých aktualizací a 5 let bezpečnostních záplat, přičemž se neomezuje jen na ty nejdražší modely, ale dlouhou podporu má i většina nových telefonů Galaxy ve střední třídě.