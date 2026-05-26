Pět důvodů, proč by nové Huawei Watch Fit 5 Pro neměly uniknout vaší pozornosti

Nejnovější chytré hodinky z nabídky Huawei navazují na tradici výrobce uvádět nejen vyloženě prémiové modely (například Watch Ultimate), ale také cenově dostupná zařízení s ambicí oslovit skutečně široké publikum. Huawei Watch Fit 5 Pro pak představují v rámci dané série dražší, avšak stále cenově přívětivou volbu, a to především se zohledněním počáteční 20% slevy. Přesto se v mnoha ohledech mohou porovnávat s regulérními vlajkovými modely. Jakých je našich top 5 vlastností u těchto hodinek?
Konstrukce a zpracování
Huawei Watch Fit 5 Pro jsou důkazem toho, že ani cenově dostupnější hodinky nemusí postrádat prémiové materiály. Šasi tvoří kombinace hliníku a sklokeramické spodní části, která je díky tomu zaručeně antialergenní. Kromě toho ale nechybí ani titanový rámeček displeje. Ten v případě testovaného barevného provedení doplňují oranžové akcenty ladící s řemínkem.
Elastický pásek se pak vyznačuje kromě výrazného vzhledu především prodyšností a komfortem během nošení. Pokud chcete spát co nejpohodlněji s hodinkami na zápěstí, jedná se právě v tomto případě o ideální volbu, kdy si lze na milimetr přesně nastavit velikost a „volnost“, ať už máte spíše subtilní, nebo širší zápěstí. Zajímavostí je rovněž bílé provedení se speciální povrchovou úpravou, které velmi povedeně imituje keramiku, s níž má Huawei ostatně také již zkušenosti. V neposlední řadě jsou hodinky příjemně lehké a i díky tomu se pohodlně nosí.
Výdrž a rychlé nabíjení
Kde hodinky skutečně excelují, je výdrž, která je v kontextu toho, co nabízí například Apple Watch či Galaxy Watch, parádní. V rámci lehkého používání výrobce uvádí až 10 dní, při standardní náročnosti 7 dní. V našem případě, kdy jsme měřili vše, jak často to jen šlo, a každý den monitorovali spánek i sportovní aktivitu (či rovnou více aktivit), jsme se s přehledem dostávali na velmi slušnou pětidenní výdrž.
V praxi to znamená každodenní úbytek cca 15 % z křemíkové baterie o kapacitě 471 mAh, která je díky vyšší energetické hustotě o 12 % větší než u předešlé generace. Těšit se můžete také na rychlé nabíjení, kdy za každých 15 minut doplníte 30 % kapacity baterie. Za půl hodiny se tak dostanete na 60 %, což postačí na cca 3 až 6 dní používání dle náročnosti. Výhodou je v neposlední řadě i schopnost doplňovat energii skrze standard Qi.
Bezkontaktní platby? Žádný problém
U hodinek Huawei dlouhou dobu platilo, že bezkontaktní platby nebyly možné, přestože byly hodinky vybaveny NFC čipem. Díky partnerství s Curve, britským fintech startupem, je nyní možné bezkontaktně platit i hodinkami Huawei, včetně modelu Watch Fit 5 Pro.
Aplikaci Curve, která je dostupná pro iOS i Android a jejíž výhody jsme podrobně probírali na fzone.cz, pak můžete spárovat s hodinkami a bez problémů platit. Jedná se o ideální řešení ve chvílích, kdy si chcete jít například zaběhat či zajezdit na kole a nechcete s sebou „tahat“ telefon ani peněženku. Poté stačí vyvolat možnost peněženky na hodinkách, přiložit je k terminálu a je hotovo.
Sportovní a zdravotní funkce
Huawei Watch Fit 5 Pro mezigeneračně vylepšují sportovní a zdravotní funkce v mnoha oblastech. Těšit se můžete například na vylepšený režim jízdy na kole, kdy lze měřit virtuální výkon a další metriky, ale také díky citlivé GPS přesně monitorovat trasu.
Běžci zase ocení propracovaný běžecký trenažér, kde vás hodinky mohou koučovat, jak správně trénovat a připravit se například na maraton. Z našich měření můžeme potvrdit přesné určení lokace i skutečně podrobné záznamy o běhu, a to třeba včetně údaje, jak dlouho se dotýkáte podrážkou země atd. Hodinky zvládnou mimo jiné i exportovat data v GPX a výrobce se také postaral o propojení s platformami, jako je Strava, Komoot, Kotcha, Clue, Naviki, URUNN, RacePace nebo FiiT. Kromě toho je k dispozici také monitoring okysličení krve, EKG nebo třeba ztuhlosti tepen.
Praktický displej
Středobodem chytrých hodinek je pro mnohé displej, přičemž platí, že ačkoliv kruhový displej více připomíná klasické hodinky, obdélníkový je zpravidla praktičtější. V tomto ohledu se navíc můžete kochat 1,92" úhlopříčkou s 83% poměrem obrazovky k tělu. Výrobce nasadil LTPO AMOLED s obnovovací frekvencí 1 až 60 Hz, což šetří baterii, s velmi vysokým jasem i bezproblémovou automatickou regulací.
Stran odolnosti se lze těšit na safírové sklo s 2,5D zaoblením, které je i podle našich poznatků velmi odolné a ani přibližně po měsíčním používání nevykazuje žádné poškození. Displej rovněž nabídne podporu AoD režimu, pestrou nabídku ciferníků a obdélníkový tvar umožňuje snadno přečíst i delší texty bez nutnosti tak častého skrolování.
Huawei Watch Fit 5 Pro
|Konstrukce
|44,5 × 40,8 × 9,5 mm, 30,4 g, odolnost: ano
|Pásek
|umělý, vyměnitelný: ano
|Displej
|AMOLED, 1,92" (480 × 408 px)
|Systém
|HarmonyOS, kompatibilní s: Android, iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 5.0, ne, NFC
|Akumulátor
|471 mAh, nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 1:00 hodin
