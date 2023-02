Jak bude vypadat iPhone 15 Pro? Větší modul foťáků a zakřivený vzhled

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nové generace iPhonů se dočkáme zřejmě tradičně v zářijovém termínu. Od té chvíle nás tedy dělí ještě více než půl roku. Server 9to5mac.com zveřejnil první rendery, které vznikají s výrazným s předstihem a výrobce jej zpravidla rozesílá například výrobcům příslušenství, aby jej mohli připravit ještě před samotným uvedením nových zařízení.

Na první pohled je vidět, že velká změna designu nás zřejmě nečeká, na druhou stranu by měl být iPhone 15 Pro přeci jen snadno rozpoznatelný. Nelze si totiž nepovšimnout zakřivení po okrajích čelní strany a současně také boků. Nasazeno bude také USB-C, ale to není velké překvapení.

Menší nadšení zřejmě vyvolá modul fotoaparátů, který sice vypadá stále stejně a obsahuje tři objektivy, nicméně zřejmě bude výrazněji vystupovat nad okolní povrch. Doufejme, že tato skutečnost bude kompenzována vylepšením samotných snímačů. Výraznou proměnou by mohla projít tlačítka hlasitosti, která už by nemusela být fyzická, ale senzorová. Proměnit by se mohl i posuvník, jenž by měl být menší a kulatější. Oproti tomu velikost zařízení a případně displeje by se nijak měnit neměla.

V tuto chvíli je nutné připomenout, že jde o velmi brzké rendery, které se ještě mohou změnit, musíme tak počkat na další měsíce, které by nás v nastíněných změnách mohly utvrdit.