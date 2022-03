Instagram v tichosti ukončuje provoz samostatných aplikací Boomerang a Hyperlapse

Vedle několika stálic je svět sociálních sítí jedna neustálá změna, kde se neustále něco rodí a něco jiného zaniká. Zatímco první případ je obvykle doprovázen velkou publicitou, neúspěšné odchody ze scény nestojí ani za krátkou tiskovou zmínku. To je přesně i případ aplikací Boomerang a Hyperlapse, které provozoval Instagram.

Instagram has removed its standalone Boomerang and Hyperlapse apps https://t.co/ovoSOLuPKr