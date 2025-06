Tenký a nezlomný? Galaxy S25 Edge exceluje v testech odolnosti i opravitelnosti

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Společnost Samsung nedávno představila nejnovější přírůstek do vlajkové série Galaxy S25, jehož hlavní „superschopností“ je především tloušťka pouhých 5,8 milimetrů. Zda tímto krokem uvede do pohybu trend velmi tenkých smartphonů (jak známo, historie se opakuje), zůstává otázkou, minimálně Apple by však měl připravovat podobně tenký, respektive ještě tenčí iPhone s přídomkem Air. S ohledem na tloušťku pak logicky vyvstává otázka, jak je na tom novinka s odolností. Tu zajišťuje mimo jiné ochrana IP68, avšak o strukturální odolnost či snad pevnost se má starat titanový rám, jemuž v tomto případě dělají kromě skleněného displeje společnost také skleněná záda. V oblíbeném testu na youtubovém kanálu JerryRigEverything telefon příjemně překvapil, neboť odolal i závěrečnému (nestandardizovanému) pokusu o zlomení. Jak je na tom ale z hlediska opravitelnosti?

Je rozhodně pozitivní, že ani v tomto ohledu 5,8mm tenký smartphone nezklame a výrobci se podařilo rozmístit komponenty chytře a prakticky. Youtubový kanál PBKReviews, který tuto rozborku připravil, Galaxy S25 Edge chválí, neboť jej lze snadno rozebrat a zase složit dohromady, čemuž odpovídá také skóre 8,5 bodů z 10. Uveďme, že Galaxy S25 získal 9/10, tudíž je opravitelnost víceméně identická. Vše samozřejmě začíná vytažením slotu na SIM. Svým způsobem je přitom překvapením, že se výrobce nerozhodl jít cestou Applu, který u iPhonů nabízených na domácím trhu již před několika lety od fyzického slotu na SIM upustil. Vynecháním „šuplíčku“ na SIM by Galaxy S25 Edge nepochybně ušetřil trochu místa navíc.

Následně přichází na řadu tepelná pistole a odlepení zadního skla. Do popředí se ale také dostanou klasické křížové šroubky, odpojování kabelů a vytažení baterie. V rámci rozborky můžeme zahlédnout velmi podrobný popis veškerých komponent, kdy si Galaxy S25 Edge odnesl 1,5 bodů ze 2 v oblasti designu, 2/2 bodů v případě dostupnosti náhradních dílů, 1 z 2 bodů u výměny displeje a 2/2 bodů u výměny baterie. Výměna dalších dílů má být také jednoduchá, neboť novinka získala 2 body, tedy maximum v této dílčí disciplíně. Obecně vzato lze konstatovat, že jakékoliv budoucí opravy a výměny komponent u Galaxy S25 Edge budou (přiměřeně) jednoduché a technicky zdatnější jedinci by je měli zvládnout, nutno však podotknout, že otevřením telefonu automaticky přicházíte o ochranu IP68. Pokud vás zajímá, jak vypadá práce vyškolených techniků v certifikovaném servisním středisku, můžete se podívat na naši reportáž.