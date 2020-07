Zákaz Huawei ve Velké Británii může způsobit kolaps sítě, varují operátoři

Fotografie: huawei.com

Aktualizováno 14. 7. 2020 – 17:05

Vláda Velké Británie oficiálně posvětila zákaz nákupu 5G technologií společnosti Huawei, který podle gov.uk vstoupí v účinnost počínaje 31. prosincem letošního roku. Rozhodnutí bylo podepsáno premiérem Spojeného království, Borisem Johnsonem. Veškerá vystavěná infrastruktura společnosti Huawei navíc bude muset být odstraněna do konce roku 2027. Níže si můžete přečíst oficiální tiskové vyjádření společnosti Huawei.

Původní informace z 14. 7. 2020 – 16:45

Independent.co.uk informuje o současném vývoji ve Velké Británii, kde tamní operátoři varovali parlament Velké Británie před unáhleným zákazem technologií Huawei. To by totiž podle operátorů mohlo vést až k několikadennímu výpadku sítě.

Podle zástupců společnosti Vodafone a BT by kompletní odstranění infrastruktury Huawei zabralo minimálně pět let za předpokladu, že nemá dojít k závažnějším výpadkům. Zároveň by se pochopitelně značně opozdilo spuštění 5G sítě. K situaci se oficiálně vyjádřilo také tiskové oddělení společnosti Huawei:

„Rozhodnutí Velké Británie je zklamáním a špatnou zprávou pro každého vlastníka mobilního telefonu. Velké Británii hrozí zpomalení v oblasti digitalizace, může dojít k nárůstu nákladů a k prohloubení digitální propasti. Namísto vzestupu britská vláda zvolila opačný směr. Jménem naší společnosti ji vyzýváme, aby své rozhodnutí znovu zvážila. Zůstáváme přesvědčeni, že nová omezení ze strany Spojených států by neměla vliv na bezpečnost produktů, které do Velké Británie dodáváme.

Bohužel otázka naši budoucnosti ve Velké Británii je zpolitizována, v tomto případě se jedná o obchodní politiku USA, nikoliv o bezpečnost. Během posledních 20 let se společnost Huawei zaměřila na budování lépe propojené Velké Británie. Jako zodpovědná společnost budeme i nadále podporovat naše zákazníky tak, jak tomu bylo doposud. Vypracujeme podrobný přehled mapující dopady dnešního oznámení na naši společnost a budeme pracovat s britskou vládou na tom, abychom ji mohli představit, jak můžeme i nadále být prospěšní na cestě k lépe propojené Velké Británii.“