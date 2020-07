Oppo boří rekordy. Nabití telefonu za 20 minut, bezdrátově za 30 minut

Fotografie: Oppo

Oppo dnes přesně dle očekávání představilo významné novinky týkající se nabíjení, o čemž informuje gsmarena.com. Patrně nejdůležitější bod se týká nové 125W nabíječky, která výkonem takřka dvojnásobně překonává dosavadní modely. V praxi má tato nabíječka dobít telefon s baterií o kapacitě 4 000 mAh za pouhých 20 minut. Již během prvních 5 minut se však zařízení dostane na 41 % kapacity baterie. Podmínkou velmi rychlého nabíjení bude nejen samotná nabíječka, ale i baterie v koncovém zařízení. Společně budou moci spolupracovat tak, aby nedošlo k problémům při nabíjení. Oppo také pro jistotu nabíječku osadilo 10 senzory kontrolujícími teplotu doplňování energie.

Čínský výrobce se hodlá také pustit do bezdrátového nabíjení a při té příležitosti prezentoval svou bezdrátovou nabíječku AirVOOC s výkonem 65 W. Na poměry bezdrátového nabíjení jde o nevídanou hodnotu a v praxi má dojít k nabití baterie o kapacitě 4 000 mAh za 30 minut. Netřeba asi připomínat, že je to rychleji, než za kolik se dnes většina telefonů nabije klasickým kabelem. Nabíječka má mít kruhový tvar, využívat skleněných ploch a také disponovat ventilátorem pro co nejdokonalejší chlazení. Otázkou však zůstává, kdy ji Oppo reálně uvede, stejně tak nějaké koncové zařízení.

Kromě novinek, které boří rychlostní rekordy, se Oppo vytasilo též s nabíječkami, které cílí na cestování a přitom hodlají nabídnout dostatečně rychlé nabíjení. Mini nabíječka SuperVOOC nabízí výkon 50 W a není větší než přenosný USB 4G modem, hmotnost se zastavila na 60 gramech. S ohledem na malé rozměry je přímo na nabíječce již pouze malé USB-C.

Náročnější uživatelé na cestách jistě ocení mini nabíječku SuperVOOC s výkonem 110 W. Je samozřejmě o něco větší, ale za to dokáže dodávat více energie a je kompatibilní i s dalšími standardy rychlého nabíjení. Například SuperVOOC s 65 W nebo QuickCharge s výkonem až 36 W. Oppo v této souvislosti uvedlo, že nabíječka dokáže dodávat energii i všem konkurenčním zařízením, avšak samozřejmě různými výkony. Huawei P40 Pro dokáže nabíjet 18 W (namísto maximálních 40 W s originální nabíječkou), Xiaomi Mi 10 Pro nabije 30 W (namísto 65 W) a MacBook Pro 65 W.