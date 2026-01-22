Jak už mnozí z vás vědí, jsem příznivcem peckových sluchátek, protože je považuji za pohodlnější a navíc nemám rád, když jsem kompletně odříznutý od reality, což je typické pro „špunty“. Možná si pamatujete na rok 2024, kdy jsem testoval velmi excentrické špunty Huawei FreeClip, které jsem (až s podivem) chválil více, než bych čekal. Loni jsme se nástupce nedočkali, ovšem hned zkraje tohoto roku nám Huawei představuje druhou generaci – a můžete mi věřit, že změn nastalo více, než je na první pohled patrné.
Jste zvědaví, jak si druhá generace sluchátek vedla v našem redakčním testu? Tak se pohodlně usaďte, začínáme.
Technické parametry Huawei FreeClip 2
|Rozměry pouzdra
|50 × 49,6 × 25 mm
|Rozměry sluchátek
|25,4 × 26,7 × 18,8 mm
|Hmotnost pouzdra/sluchátka
|37,8/5,1 g
|ANC
|ne
|Dynamický měnič
|10,8mm měnič s dvojitou membránou
|Doba nabíjení (sluchátka v pouzdru, kabelem)
|1 h
|Bezdrátové nabíjení
|ano, až 3 W
|Rychlonabíjení
|ano (10 min = 3 h poslechu)
|Výdrž
|až 9 h
|Výdrž celková (s pouzdrem)
|38 h
|Certifikace odolnosti sluchátek/pouzdra
|IP57
|Kodeky
|SBC, AAC a L2HC
|Cena
|4 999 Kč
Obsah balení: ničím výjimečné
V poměrně malé prodejní krabičce naleznete kromě nabíjecího pouzdra s vloženými sluchátky také krátký USB-C kabel pro napájení a základní dokumentaci. Jak je zvykem, hledat nemusíte adaptér do sítě – v rámci úspor a ekologie, samozřejmě.
- krátký USB-C kabel je prakticky zbytečný
Konstrukční zpracování: tohle už jsme viděli, ale...
Vzhledem k tomu, že jsem testoval první generaci, nemohu říci, že bych netušil, do čeho jdu. I přesto si dovolím hned zkraje prohlásit, že ačkoli jsem čekal mnohé, výsledek mě vlastně překvapil – a to jak pozitivně, tak i negativně.
Začneme trochu netypicky, a to nabíjecím pouzdrem. Je to totiž to první, co po vybalení z krabičky uvidíte. I zde se odehrálo změn více než dost. Tak zprvu, původní „vajíčkový“ tvar se výrazně změnil, nově jde o malou zaoblenou krabičku, která působí jako až neúměrně malá, alespoň ve srovnání s předchozí generací. Chvíli jsem přemýšlel, jak se v Huawei povedlo pouzdro tak moc zmenšit, aby nenastal nějaký ústupek... No, jak asi tušíte, bez něj se to tentokrát neobešlo.
Každopádně musím pochválit jak zmenšení, tak i povrch, který nově není polomatný, ale má speciální strukturu, která na dotek připomíná odolný denim. Jde samozřejmě jen o zdrsněný plast, ale mně se to velmi líbí – navíc skvěle odolává otiskům prstů i mastnotě. Oceňuji také skryté tlačítko pro párování, přehlednou LED a kloub pouzdra, který klade ideální odpor. Pro úplnost dodám, že kromě testované bílé je k dispozici i světle modrá a černá varianta, která působí ze všech tří nejméně nápadně.
Po otevření pouzdra spatříte samotná sluchátka, ale rovněž také první problém – jejich uložení. První generace pouzdra měla tu výhodu, že díky šířce si Huawei mohl dovolit uložit sluchátka vedle sebe. A vzhledem k tomu, že jsou obě sluchátka zaměnitelná (neřešíte, které je pravé a které levé), bylo uložení díky „C-bridge“ designu snadné. Stačilo je vzít za můstek a položit do otvorů, přičemž magnety se postaraly o zbytek. Ano, magnety nechybí ani u druhé generace pouzdra, problém však spočívá v tom, že aby se vedle sebe sluchátka vešla, je most levého a pravého sluchátka překřížen. Jak asi tušíte, moc intuitivní ani praktické to není a bohužel, ani během několikatýdenního testování jsem si na tento způsob uložení nezvykl.
Huawei víceméně vylepšoval, výjimku tvoří uložení v pouzdře.
Po vyndání sluchátek z pouzdra si ihned všimnete něčeho o poznání příjemnějšího – sluchátka jsou mezigeneračně menší, tedy primárně jejich zadní část, které říkám „fazolka“. V této části se nachází jak hardware, tak i baterie, ovšem mezigeneračně se poměrně výrazně zúžila, což oceňuji. Design jako takový však zůstává beze změny – jde vlastně o dvě pecky (respektive pecku a fazolku), které jsou spojené flexibilním ramenem (mostem) a právě díky tomu drží na uchu. Doplním, že sluchátka nově nabízejí lepší odolnost vůči vodě – původní certifikace IP54 se zvýšila na IP57. Samotné pouzdro je odolné také, a to dle IP54.
Z pohledu komfortu musím říci, že mezigeneračně jsou sluchátka minimálně o třídu výš, respektive jsou výrazně pohodlnější – a to už první generaci považuji za opravdu pohodlnou. Huawei nenápadně zúžil most, díky čemuž pevněji drží, ale rozhodně ne nepříjemně – je vyroben z tekutého silikonu a mezigeneračně je o čtvrtinu měkčí, což mohu potvrdit. Pecka samotná lépe sklouzne na správné místo, takže se mnohem méně často stávalo, že by pecka neměla správnou polohu a hudba byla tlumená.
Co se týká samotného tvaru a designu, platí to samé co u první generace – musíte být trochu extrovert, nebo si na něj musíte umět alespoň zahrát. Sluchátka jsou totiž opravdu výrazná, a to i kvůli lesklému povrchu, takže zdálky mohou připomínat trochu zvláštní náušnice, případně i naslouchátka. Osobně se mi design líbí, což dokazuje i to, že první generaci sluchátek s radostí používám dodnes.
- stále svá, stále stylová
- mezigeneračně menší
- nízká hmotnost
- příjemná na nošení
- zvýšená odolnost vůči vodě a prachu
- tři barevné varianty
- uložení do pouzdra je nepraktické
Výdrž a nabíjení: lepší výsledky
Huawei mírně zapracoval na výdrži a uvádí, že celková může činit až 38 hodin, samozřejmě ve spolupráci s nabíjecím pouzdrem. Sluchátka na nabití zvládnou až 9hodinový poslech. Už během 10 minut v nabíjecím pouzdru nabídnou sluchátka až 3 hodiny poslechu. Pokud se ptáte na celkovou dobu nabíjení, zcela vybité pouzdro se zcela vybitými sluchátky budete nabíjet zhruba hodinu.
Pro úplnost dodáme, že každé sluchátko je vybaveno akumulátorem o kapacitě 60 mAh, pouzdro pak má baterii s kapacitou 537 mAh. Obě hodnoty jsou nepatrně vyšší než u předchozí generace, což je příjemné zjištění, zvláště pak s ohledem na celkově menší tělo sluchátek.
- podpora rychlonabíjení
- USB-C
- bezdrátové nabíjení
Funkce: něco staré, něco nové
Pokud čekáte na to, zda sluchátka nabízí/nenabízí ANC, čekání vám zkrátíme – nenabízí, nedávalo by to ani smysl – kulovitá hlava nedoléhá přesně ke zvukovodu, což znamená, že by jakékoli ANC postrádalo smysl.
Už jsme zmínili, že sluchátka lze ovládat dotyky, respektive poklepy – ty lze přizpůsobit v aplikaci AI Life. Z výroby jsou nastavena tak, že dvojitým poklepem spustíte/pozastavíte skladbu (přijmete/ukončíte hovor), trojitým poklepem přeskočíte na další skladbu. Benefitem je, že skrze sluchátka lze regulovat i hlasitost, a to pohlazením po zadní straně – posunem nahoru hlasitost zvýšíte, posunem dolů naopak snížíte. Zde se hodí dodat, že první generace FreeClip při zahájení prodeje regulaci hlasitosti přímo ze sluchátek nezvládla, ale časem se to naučila formou softwarové aktualizace. To zmiňuji primárně z toho důvodu, že je vidět, že se Huawei zkrátka stará.
Sluchátka jsou osazena 10,8mm měničem s dvojitou membránou, společnost se chlubí tím, že výrazně zapracovala na průchodu zvuku, který by měl být nově hlasitější – to koneckonců mohu potvrdit. Huawei se dále chlubí tím, že jsou sluchátka ideální pro telefonní hovory díky mikrofonu, jenž tlumí nárazy větru, a také speciálnímu algoritmu, který hovory čistí od rušivých ruchů (DNN). Dodáme, že na každém sluchátku jsou hned tři mikrofony, což je úctyhodné. Protistrana si kvalitu spojení a zvuku pochvalovala. Nechybí ani detekce nošení, což znamená, že sluchátka automaticky pozastaví skladbu, jakmile je sundáte, a opětovně ji spustí, jakmile je nasadíte.
Chválíme možnost plynulého přepínání mezi dvěma spárovanými zařízeními. Sluchátka můžete spárovat s mobilem a notebookem a průběžně zařízení měnit, přičemž reprodukují zvuk vždy toho zařízení, které aktuálně používáte. Pokud chcete, v nastavení AI Life můžete vybrat zařízení, ke kterému se budou FreeClip 2 připojovat prioritně.
Zastavíme se ještě u novinek – tou je například funkce Adaptivní hlasitost, kterou je nutné povolit v aplikaci AI Life. Tato funkce umožňuje průběžnou a citlivou úpravu hlasitosti na základě okolních podmínek. Sám jsem si funkci vyzkoušel a musím potvrdit, že v hlučnějším prostředí sluchátka nenápadně zvyšují hlasitost (a stejně tak naopak), což považuji za praktické. Adaptivní úprava je přítomna i u hlasových hovorů, za což vděčíme dedikovanému procesoru NPU (Neural Processing Unit) s umělou inteligencí pro 10× vyšší výpočetní výkon.
Na závěr dodáme, že sluchátka jsou zaměnitelná nejen v dobíjecím pouzdře, ale i v uších – abyste jejich nastavení resetovali a každý kanál byl správně nastaven, stačí po jejich nasazení lehce sklonit hlavu.
- detekce nošení
- vylepšená kvalita hovorů
- vylepšené ovládání doteky a poklepy
- adaptivní hlasitost (nutné povolit v aplikaci AI Life)
Zvuk: lepší, co byste čekali?
Huawei FreeClip 2 nejsou vyloženě pecková, samozřejmě ani špuntová sluchátka – kulovitá hlava totiž přesně nedoléhá ke zvukovodu, takže i při přehrávání stále slyšíte okolní ruchy. V poslední době více a více výrobců představuje modely s podobnou konstrukcí a já se ani nedivím – jsou zkrátka pohodlné a ideální pro ty, kteří nechtějí přijít o kontakt se svým okolím, což se například v ruchu velkoměsta opravdu hodí.
Osobně mi peckový typ konstrukce vyhovuje právě proto, že jsem stále v nějakém kontaktu s okolím – Huawei FreeClip 2 tuto myšlenku posouvají o pořádný kus dál. O to více budete překvapeni z toho, jak hrají. Osobně jsem byl překvapen, protože kvalita reprodukce je opravdu na úrovni. Mezigeneračně musím potvrdit, že sluchátka nabízejí lepší basovou složku, i když se může zdát, že u této konstrukce to ani není možné – očividně je. Zlepšena byla i čistota projevu mluveného slova, což můžete podpořit v aplikaci AI Life, kde nastavíte vhodný zvukový efekt (výchozí, výraznější rytmika, zvýraznění výšek, zvýraznění hlasů), případně si můžete vygenerovat vlastní EQ profil.
Stejně tak musím pochválit maximální hlasitost – nová generace hraje citelně více nahlas, zároveň jsem zpozoroval, že sluchátka méně ruší mé okolí, zřejmě kvůli úpravě směřování zvuku. Ano, poslouchat explicitní podcasty hned vedle spolucestujícího v tichém kupé bych stále spíše nedoporučil, ale to je spíše otázka vkusu.
- kvalitnější zvuk
- vyšší maximální hlasitost
- vylepšená basová složka
- „volnost“ zvukovodu
Zhodnocení: prakticky bez výtek
Pokud začnete Huawei FreeClip 2 srovnávat se širokou konkurencí v segmentu TWS sluchátek, možná narazíte na mnohé, co byste FreeClip 2 vytkli – ovšem pokud budete srovnávat srovnatelné, zjistíte, že jde vlastně o mimořádně povedenou novinku, která osloví všechny, kteří milují kontakt se svým okolím. Od nové generace jsem očekával, že vylepší kvalitu zvuku a pomýšlel jsem i na zjednodušení ovládání hlasitosti – obojí se naplnilo, což je skvělá zpráva. Potěšilo mě i pár dalších novinek, nejvíce asi adaptivní hlasitost a celkově menší tělo sluchátek, ale i nabíjecího pouzdra.
Jediná výtka směřuje, jak asi už tušíte, k uložení sluchátek v nabíjecím pouzdře. Ano, není tak praktické a snadné jako u první generace, což je škoda. Je otázkou, zda si na nové uložení nezvyknu, nebo zvyknout nechci, ovšem pokud vám konkrétně tento menší neduh problém nedělá, nemám důvod, proč bych vám nákup sluchátek vymlouval. Cena startuje na 4 999 Kč, v rámci zaváděcí nabídky některých e-shopů můžete ušetřit 500 Kč na všech barevných variantách.
