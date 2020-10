Huawei možná prodá značku Honor, aby ji osvobodil od amerických sankcí, tvrdí Kuo

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Americké sankce uvalené na čínského výrobce Huawei se projevily nejen na nižším objemu telefonů prodávaných mimo Čínu, ale zároveň donutily Huawei urychleně zapracovat na vývoji vlastního operačního systému pro smartphony.

Ming-Chi Kuo: Huawei may choose to sell Honor smartphone business in response to US sanctions https://t.co/1lm1y62wht — cnTechPost (@cnTechPost) October 8, 2020

Podle známého analytika Ming-Chi Kua by mohl být alespoň částečným řešením této nezáviděníhodné situace odprodej podznačky Honor, na kterou by se tak nadále (v případě, že by se nezměnil postoj USA) nevztahovaly americké sankce. Značka Honor by tak byla podle Kua „osvobozena“, zároveň by to pochopitelně napomohlo čínskému technologickému odvětví, neboť by se mohl Honor (alespoň teoreticky) těšit většímu zájmu mimo Čínu. Dodejme, že ani Huawei na tom není špatně a relativně nedávno se mohl pochlubit postem největšího výrobce smartphonů na světě.