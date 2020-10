Honor hledá testery hodinek Watch GS Pro. Odmění je voucherem

Fotografie: Honor

Honor hledá uživatele, kteří by chtěli otestovat jeho vůbec první outdoorové hodinky Watch GS Pro s až 25denní výdrží baterie nebo GPS navigací zpáteční cesty. To vše ještě předtím, než se objeví oficiálně v prodeji. Program se otevírá pro 20 testerů a přihlášky běží do 15. října 2020.

Hodinky Honor Watch GS Pro dorazily i k nám do redakce a na první pohled zaujaly masivním vzhledem a robustní konstrukcí stvořenou pro náročné outdoorové aktivity. Honor Watch GS Pro tak budou nejlépe slušet mužům, kteří preferují větší ciferníky, navzdory bytelné konstrukci však nechybí možnost vyměnit řemínek pomocí velmi jednoduchého systému válečků s pružinkami. Jediné fyzické ovládací prvky tvoří dvojice tlačítek na pravé straně, praktická otočná luneta či korunka bohužel chybí. Mají ale krásný 1,39" AMOLED displej a podporují více než 100 režimů cvičení včetně nového režimu lyžování.

20 vybraných testerů se může těšit na lákavé odměny

Každý z testerů získá po úspěšném dokončení projektu voucher v hodnotě 1 500 Kč na nákup právě těchto outdoorových hodinek. Ti nejaktivnější se pak můžou těšit na bonusovou odměnu – bezdrátová sluchátka Honor Magic Earbuds, která jsme v recenzi velmi chválili.

Do programu se registrujte na tomto odkazu.