USA zapsala na černou listinu výrobce dronů DJI. Údajně porušuje lidská práva

Po společnosti Huawei se na „černou listinu“ USA nově dostává také výrobce dronů DJI. Tato čínská společnost se kromě dronů specializuje také na akční kamery či přenosné kamery s gyroskopickými stabilizátory – jako například DJI Osmo Pocket, které jsme v redakci testovali.

Potentially big change for the drone industry coming in the last stages of the Trump administration. DJI being added to the entity list will disrupt their supply chain and cause hardware supply issues across the market. https://t.co/7TFNG8ckqk