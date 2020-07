Huawei MateBook 13 (2020): zdařilá a levnější konkurence pro MacBook Air

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Huawei s MateBooky zdatně konkuruje MacBookům – nejen podobným designem, ale také zaměřením. MateBook 13 (2020) je v nabídce Huawei čistokrevnou střední třídou, k tomu jej předurčuje jak výbava, tak i cena okolo 22 tisíc korun.

Skoro jako od Applu

Na první pohled je zcela zřejmé, kde se Huawei inspiroval. MateBook 13 (2020) je velmi podobný letošnímu MacBooku Air, výrobce si příliš nelámal hlavu ani s barevnými variantami. K dispozici je tak stříbrná a zajímavější tmavě šedá. Je sice mnohem tmavší než Space Gray od Applu, ale nám se líbí.

Huawei se inspiroval i čistotou provedení. Na víku je jen logo společnosti v textové podobě, na každém boku pak jedno USB-C, přičemž nalevo i 3,5mm jack. To je stejně slabá konektorová výbava jako u MacBooku Air – škoda. Alespoň jeden standardní USB-A konektor by MateBook mít mohl.

Huawei chválíme za využití prostoru. I když se jedná o 13palcový notebook, díky poměru stran displeje 3:2 je užší než zmiňovaná konkurence od Applu, a to i díky klávesnici, která zasahuje až ke stranám. Huawei také musíme pochválit za velmi tenké rámečky kolem displeje po stranách. Oceňujeme také, že webkamera je nově nad displejem a ne v klávesnici pod speciálním tlačítkem. Toto řešení sice téměř každý obdivoval, ovšem při používání kamery jste stejně nakonec dospěli k závěru, že vás snímá z ne zcela lichotivého úhlu. Standardní umístění bude vyhovovat většině a pokud se bojíte o soukromí, pořiďte záslepku, případně použijte izolepu. Jen pozor, abyste nedopadli jako někteří zákazníci Applu.

Webkamera má standardní umístění.

13palcový displej má rozlišení 2 160 × 1 440 pixelů, což nedosahuje na jemnost MacBooku Air (2560 × 1 600 px). Nejde ale o nic strašného, troufneme si říci, že bez přímého srovnání nepoznáte rozdíl. Jas je dostatečný (300 nitů vs. 400 nitů u MacBooku Air) a jeho automatická regulace funguje perfektně. Displej je pochopitelně lesklý, avšak možná pro někoho s podivem – není dotykový. Dnes jsme si zvykli, že i levnější notebooky mají dotykovou technologii. Bohužel stejně jako u MacBooku Air musíte na tuto přednost zapomenout.

Displej je celkově tmavší, při práci venku je rozdíl oproti Applu poměrně dobře pozorovatelný. Nelze si rovněž nevšimnout ne zcela ideálního barevného podání, které by měl Huawei ještě trochu vyladit.

Pochválit však musíme klávesnici. Má skvělý zdvih i odezvu, velmi připomíná staronovou klávesnici z MacBooku Air (2020), kdy se Apple konečně vzdal „butterfly“ mechanismu. Klávesy jsou navíc ještě více protiskluzové, takže se na klávesnici píše opravdu dobře. Pokud vás děsí menší rozestupy, vězte, že pokud vám vyhovují MacBooky, budete spokojeni. Podsvícení je možné regulovat ve třech krocích (vypnuto, zapnuto, větší svítivost), ovšem ani maximální hodnota nedosahuje intenzity rivala od Applu.

Trochu kritičtější budeme u touchpadu. MacBooky jsou vyhlášené pro téměř perfektní touchpad, většina konkurence bohužel stále pokulhává. Pocit z touchpadu MateBooku 13 je velmi podobný, ovšem ona lehkost posuvu stále chybí. I když se jedná o jeden z nejlepších touchpadů u počítačů s Windows, MacBooku Air jej má lepší – i díky tomu, že je větší.

Pohled na zpracování a jeho detaily pak prozradí, že MateBook 13 zkrátka není vlajkovou lodí. Tělo, ač je pevné a z kvalitních materiálů (slitina hliníku), odkrývá při bližším pohledu skládání jednotlivých dílů, primárně v části s klávesnicí. Kvůli tomu je MateBook náchylnější na ulpívání různých nečistot, oproti téměř „unibody“ konstrukci, kterou využívá Apple. I přes téměř shodnou hmotnost s MacBookem Air (1,3 kg, +- pár gramů) působí v ruce MateBook těžším dojmem, primárně kvůli menším rozměrům, kdy se hmotnost dostatečně nerozprostře. Stejné je to i s tloušťkou. MateBook má téměř po celé šířce 14,9 mm, MacBook Air se postupně zužuje a je tenký 4,1 až 16,1 mm. I přestože v nejširším místě je Air tlustší, působí tenčeji.

Bude stačit AMD?

MateBook 13 (2020) se na našem trhu prodává se starším procesorem AMD Ryzen 5 3500U s 8GB RAM DDR4 a 512GB SSD. Huawei je tedy poměrně štědrý, Apple dává do základu u MacBooku Air 256GB SSD a ještě u původní generace byl základem model se 128 GB, což je dnes již téměř nepoužitelné, pokud vše neukládáte na externí SSD, případně bez přestávky disk nečistíte. Je zvláštní, že na e-shopu Huawei se výrobce chlubí verzí s Intel Core i5-10210U (10. generace), která je však o 4 tisíce dražší a navíc postrádá české popisky klávesnice. Jde přitom o jediný kanál, kde tuto variantu zakoupíte – jinde by měla být k dispozici pouze verze s hardwarem AMD. Hned v e-shopu se dočtete, že „je nutné zakoupit české přelepky“. Upřímně je to to poslední, co bychom na notebook nalepili. Na e-shopu Huawei přitom AMD variantu MateBooku 13 nekoupíte.

Nám se na testování dostala verze s procesorem AMD, z toho také budeme vycházet. Pro běžnou práci je výkon dostatečný, podobně je to s MacBookem Air s Intel Core i3. Ze zaměření lze ale usuzovat, že by na takovém notebooku nikdo hry stejně nehrál, práce s běžnými programy (například s balíkem aplikací Adobe) je bezproblémová, ale na žádné velké stříhání videí to opravdu nebude.

Trochu méně nás potěšilo zahřívání. Pokud notebook není na stole, ale třeba na sedačce, zadní část se začne výrazněji zahřívat a po určité době na spodním dílu téměř neudržíte ruku. MacBook takové problémy většinou neměl, na druhou stranu se snáze zadýchal.

Čtečka otisků prstů nechybí.

MateBook 13 samozřejmě nabízí i čtečku otisků prstů, která je poměrně rychlá, nechybí ani snadné sdílení skrze Huawei Share.

Cílovka je jasná

MateBook 13 (2020) je elegantní notebook pro středně náročné, pro které je MacBook zbytečným luxusem. Volit jej mohou i ti, kteří pro práci potřebují Windows a s virtualizovaným prostředím na macOS se nekamarádí. Tak či tak, za zmíněných 22 tisíc korun nejde o špatnou koupi, právě naopak. Kromě nižšího jasu displeje a pocitu „baculatosti“ nás nic netrápilo, dokonce ani nedotykový displej. I samotná cena hraje do karet Huawei, základní MacBook Air s nižším výkonem totiž pořídíte za cca 30 tisíc korun.