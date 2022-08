Huawei zásobuje trh širokou nabídkou chytré elektroniky, v níž kromě smartphonů a wearables najdeme také notebooky. Testovaný MateBook D16 je přitom největším ze současného portfolia Huawei, s čímž se pojí velká obrazovka i klávesnice. Bude to stačit na úspěch?

Na mobilenet.cz obvykle testujeme notebooky s nižší hmotností i menšími rozměry, někdo však může dávat přednost větší obrazovce i klávesnici výměnou za zhoršenou přenositelnost. Testovaný MateBook D16 nabídne obojí, navíc má zajímavou konektorovou výbavu i dostatek výkonu. Jak si vedl v testu?

Technické parametry Huawei MateBook D16 Kompletní specifikace Konstrukce 248,7 × 356,7 × 18,4 mm , 1 700 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 16" (1 920 × 1 200 px) Chipset Paměť RAM: 16 GB , disk: 512 GB ( SSD ), paměťové karty: ne Konektory 3× USB 3.0, 1× USB 2.0, video: HDMI, další: ne Datové funkce modem: ne , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.1, NFC: ? Operační systém Windows 11 Akumulátor 60 Wh , udávaná výdrž: ? hodin Dostupnost , 23 999 Kč

Obsah balení: adaptér na svém místě

V balení najdeme kromě základních manuálů rovněž napájecí adaptér a samostatný USB-C/USB-C kabel o délce zhruba dva metry.

Líbilo se nám adaptér + samostatný USB-C/USB-C kabel

Konstrukční zpracování: velikost jako hlavní přednost i nevýhoda

Huawei MateBook D16 je, jak už název napovídá, 16" notebook a od toho se odvíjí také rozměry 356,7 × 248,7 × 18,4 mm a hmotnost 1,7 kg. Na poměry 16" notebooků jsou to sice vcelku přívětivé hodnoty, ale podobně jako při přechodu z kompaktního smartphonu na větší se může zdát alespoň z počátku MateBook D16 dosti velkým zařízením. S tím se však pojí také jisté výhody – například více prostoru pro klávesnici, která má samostatný numerický blok a na rozdíl od některých předchozích MateBooků již neskrývá webkameru ve funkční klávese v horní řadě.

Klávesy mají velmi příjemný stisk i podle mě ideální zdvih 1,5 mm. Během psaní jsem si všiml také vcelku tiché odezvy, takže se nemusíte obávat, že byste nočním „datlováním“ do klávesnice někoho v domácnosti probudili. Pochválit lze také kompletní počeštění klávesnice, což však není na testovaném kousku patrné, neboť tento konkrétní kus nebyl určen pro český trh. Nahoře pak najdeme celou řadu funkčních klávesnic včetně té pro dvoustupňové podsvícení, ale také klávesu s logem M pro spuštění aplikace Huawei PC Manager. Kombinací Fn + P lze pak (de)aktivovat režim výkonu, respektive se přepnout do 40W módu. Co mi osobně trochu dělalo potíže, je poměrně úzká, vertikálně orientovaná klávesa Enter, což vedlo k tomu, že jsem se místo ní občas strefil na některou z okolních kláves. Zařízení s numerickým blokem však standardně k práci nevyužívám a naučit se pracovat s tímto rozložením je spíše otázkou zvyku. Pod klávesnicí poté najdete velký touchpad z plastu s přesnou odezvou, prémiová haptická odezva však schází.

Kamerka se tentokrát neschovává v samostatné klávese, nýbrž v rámečku

Hmotnosti 1,7 kg bylo docíleno také díky využití hliníkového šasi (včetně spodního krytu), které zároveň dodává potřebnou tuhost. MateBook D16 tak není problém uchopit v otevřeném stavu za roh, aniž by se jakkoliv prohýbal či působil nestabilně. Maximální úhel rozevření činí zhruba 135 stupňů, což by mělo být dostačující i pro práci s notebookem na klínu, například při cestování vlakem. Zmíním i vypínací tlačítko nad klávesnicí, v němž je zároveň skryta čtečka otisků prstů. Funguje spolehlivě, přičemž nastavení čtečky zvládne i laik během pár sekund. Rozevření MateBooku naopak jedním prstem/rukou zvládnout nelze, neboť se zvedne společně se základnou.

Líbilo se nám hliníkové šasi (pevná konstrukce)

včetně numerického bloku

spolehlivá čtečka otisků prstů

slušná hmotnost 1,7 kg

Nelíbilo se nám umístění tlačítka Enter nemusí vyhovovat každému

notebook nelze rozevřít jednou rukou

Displej: velký a s matným povrchem

16" IPS LCD panel zaujme kromě své uhlopříčky také tloušťkou rámečků, které jsou na poměry notebooků v dané cenové třídě pěkně tenké, výrobce tak slibuje 90% poměr obrazovky k čelní ploše. Dostačující je také rozlišení 1 920 × 1 200 pixelů (142 PPI), s maximálním jasem 300 nitů je však rozhodně dobré zvážit, kde budete zařízení většinu času používat. Pokud pracujete převážně na terase, nemusel by vám totiž maximální jas stačit a situaci příliš nepomůže ani antireflexní matná povrchová úprava displeje. Webkamera s rozlišením Full HD a rozsahem 88 stupňů je příjemným upgradem oproti stále poměrně běžnému HD rozlišení, díky ní i soustavě mikrofonů může MateBook D16 posloužit jako ideální nástroj pro videokonference.

Líbilo se nám tenké rámečky

1080p webkamera

Nelíbilo se nám nižší maximální jas

Zvuk: najdete je dole

MateBook D16 je vybaven dvojicí reproduktorů na spodní straně, což znamená, že je lze poměrně snadno ucpat. V situacích, kdybyste se rozhodli sledovat film jen tak s notebookem na pohovce či v posteli, tedy rozhodně doporučuji použít tvrdou podložku, která je vhodná také kvůli lepšímu chlazení. Kvalita zvuku i maximální hlasitost je pak spíše průměrná, stejně jako podání basových složek. V dané cenové třídě jsem rozhodně slyšel i lépe hrající notebooky. Alternativou je pak kromě bezdrátových sluchátek také 3,5mm jack na levém boku.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Nelíbilo se nám méně praktické umístění reproduktorů

Výkon hardwaru: do školy i kanceláře bez problémů

Srdcem testovaného modelu byl procesor Intel Core i7-12700H s grafickou kartou Intel Iris X, podle informací od výrobce však bude na našem trhu dostupná (minimálně zpočátku) pouze verze s i5-12450H. I ta by přitom měla poskytnout více než dostatek výkonu pro úkony, k nimž je tento notebook určený – kancelářská práce, studium apod. Jednoznačně pozitivně lze hodnotit 16 GB RAM a 512GB SSD, jež by rovněž mělo dostačovat i náročnějším uživatelům. Mírným zklamáním pak pro mě bylo chlazení, které (dle průhledu mřížkou na spodní straně) obstarává pouze jeden větráček. V některých situacích, kdy jsem počítač používal poměrně nenáročným způsobem (měl jsem například otevřené pouze tři okna webového prohlížeče a poznámky), se větráček z ničeho nic vcelku hlasitě roztočil. S u nás nabízenou verzí s procesorem i5 však zkušenosti nemám.

Líbilo se nám dostatečný výkon i úložiště

16 GB RAM

Nelíbilo se nám hlasité chlazení

Výdrž baterie: pracovní den zvládne

Integrovaná 60Wh baterie mi v průběhu používání zvládla zajistit zhruba 7 až 8 hodin méně náročné kancelářské práce, což je hodnota, kterou bych od notebooku této velikosti přibližně očekával. S dodávaným 65W adaptérem mi pak trvalo plné nabití zhruba hodinu a půl, přičemž jej lze samozřejmě využít také k nabíjení jiné elektroniky díky USB-C.

Líbilo se nám dostatečná výdrž

Software a konektivita: konektor pro každou příležitost

MateBook D16 příjemně potěší z hlediska konektorové výbavy, která čítá kromě již zmíněného 3,5mm jacku také jedno USB-A (3.2 Gen1), druhé USB-A (2.0), HDMI 2.0 a také dvojici moderních USB-C (3.2 Gen 1, jeden s DisplayPort) s možností připojení 4K monitoru. Operačním systémem je Windows 11 bez zbytečného bloatwaru s vylepšenými možnostmi propojení se smartphony Huawei.

Líbilo se nám kvalitní konektorová výbava

čistý systém bez bloatwaru

Zhodnocení

Huawei MateBook D16 je pěkně zpracovaným notebookem pro všechny, kteří hledají velkou uhlopříčku displeje v kombinaci s tenkými rámečky, slušný výkon či velkou klávesnici s numerickým blokem. Pochválit lze také kvalitní konektorovou výbavu či Full HD webkamerku, méně pak již nižší maximální jas obrazovky nebo neprakticky umístěné reproduktory.

Konkurence

Pokud byste hledali ještě větší uhlopříčku displeje a výkonnější hardware, nabízí se ASUS TUF Gaming F17 s 17,3" 144Hz obrazovkou, dedikovanou GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 a procesorem Intel Core i5 11400H. Konkurence od ASUSu je na druhou stranu podstatně těžší, hmotnost činí 2,6 kg.

Velkou uhlopříčkou disponuje rovněž ASUS VivoBook 17 vybavený 17,3" IPS LCD panelem a procesorem Intel Core i5 1135G7. I tento notebook je o více než půl kilogramu těžší než Huawei MateBook D16 a také má menší 32Wh baterii.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz