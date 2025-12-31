HP EliteBoard G1a je něco jako notebook, ale bez displeje

Přenášíte mezi prací a domovem notebook, který ale na obou místech připojíte k dokovací stanici, takže displej prakticky nevidíte? Možná by pro vás byl výhodnější jiný „form factor“, který se v posledních letech začínal objevovat u menších výrobců a nově ho také zavádí i HP (hp.com).
Na první pohled vypadá jako bezdrátová klávesnice, ale její útroby obsahují vše od procesoru, přes paměti až po záložní akumulátor, abyste náhodu při rychlém odpojení nepřišli o rozdělanou práci. Skvělé je, že pro připojení toho všeho vám stačí jediný USB-C kabel, který se postará o napájení, přenos obrazu a připojení dalších periferií.
Základem výbavy bude AMD Ryzen AI PRO série 300 s integrovanou grafikou ze série Radeon 800M – je jasné, že něco takového bude sloužit spíše pro kancelářskou práci, ostatně také proto, aby nevznikl problém s chlazením komponent v tak tenkém těle. Práci pak zpříjemní čtečka otisků prstů integrovaná do zapínacího tlačítka, což je ideální řešení pro přihlašování se do Windows nebo na různé weby. A celá klávesnice má být odolná proti polití. I když propagační fotografie ukazují poměrně velké množství tekutiny, na konkrétní standard ochrany IP si budeme muset počkat.
To celé se vejde do 680 gramů, což je poměrně hodně, ale zároveň málo, ve srovnání s notebooky. Svým způsobem se jedná o zajímavý návrat na začátek vývojového cyklu: jestli si vzpomenete na počítače jako Atari nebo Amiga, ty také vypadaly jako klávesnice, kterou jste mohli snadno odnést ke kamarádovi a připojit k jeho televizoru.
HP na svém webu mnoho dalších informací neuvádí, a to včetně ceny. Vzhledem k nejistotě, jaká panuje okolo dodávek pamětí RAM se ani nelze divit, i proto chybí další specifikace týkající se právě této komponenty a velikosti disků.