Horší než zbraň hromadného ničení. Některé modely Anthropicu jsou omezeny

Společnost Anthropic (anthropic.com) oznámila, že deaktivuje své nejmodernější modely umělé inteligence pro všechny uživatele poté, co jí americká vláda nařídila pozastavit přístup k těmto modelům pro cizí státní příslušníky s odkazem na obavy o národní bezpečnost. Společnost obdržela nařízení v rámci vývozních kontrol, aby pozastavila přístup k aplikacím Fable 5 a Mythos 5 pro všechny cizí státní příslušníky, aniž by jí byly sděleny konkrétní podrobnosti.
Společnost se domnívá, že se vláda dostala k informacím o způsobu, jak provést „jailbreak“ modelu Fable 5, respektive jak obejít její vnitřní bezpečnostní opatření. Toho pak lze zneužít k velice kvalitnímu vyhledávání chyb a zranitelností v softwaru.
Vztahy Anthropicu s vládou se letos zhoršily poté, co firma odmítla umožnit americké armádě využívat její modely umělé inteligence k domácímu sledování a pro plně autonomní zbraňové systémy. Vláda na to reagovala zařazením společnosti Anthropic na černou listinu. Tento krok zároveň představuje výrazné zesílení snah USA o omezení schopností zahraničních protivníků v oblasti umělé inteligence. Po dlouhá léta se americké vývozní kontroly soustředily spíše na čipy a nástroje, které umělou inteligenci pohánějí, než na omezení přístupu zahraničních subjektů k umělé inteligenci samotné.