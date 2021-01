Honor V40 zaujme displejem, Huawei v prodejích padá – mNews

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nový telefon představil Honor, i když trochu připomíná Xiaomi. Samsung to na nás zase zkouší s levným 5G modelem a dále si řekneme o měření EKG nebo prodejních číslech za uplynulý rok. Vítejte u mNews.

Honor View40 připomíná Xiaomi

Právě představený Honor View40 na první pohled vypadá jako vlajková loď s krásným zakřiveným OLED displejem, vysokým rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Zbytek spadá spíše do střední třídy. Zdvižené obočí přináší procesor Dimensity 1000+ od MediaTeku, který ale v praxi má přinést dostatek výkonu. Na zadní straně je 50Mpx snímač, 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv a zbytečné makro. Potěší však laserové ostření. Kvůli výrazné velké čočce ale telefon připomíná některé modely od Xiaomi. Mobil byl zatím oficiálně představen pouze v Číně, takže o Google službách nepadlo ani slovo. Malá naděje existuje, ale na to si budeme muset ještě počkat.

Galaxy A32 se chlubí 5G

Již v polovině února se na český trh dostane Galaxy A32 5G, který nabídne především 5G konektivitu za příjemnou cenu. Zmíním i poměrně svěží vzhled s čistou zadní stranou. Baterie o kapacitě 5 tisíc mAh také není k zahození, ale zbytek výbavy zůstává za očekáváním. 4 GB RAM za cenu 8 tisíc korun rozhodně neohromí a největším nedostatkem je 6,5palcový IPS displej pouze s HD+ rozlišením. Mám takové tušení, že zrovna u nás podpora 5G tu cenu neospravedlní.

EKG od Samsungu již v březnu

Konkurenční nevýhodou chytrých hodinek od Samsungu třeba proti Applu byla absence měření EKG. Ne, že by to hodiny nezvládly, jen jim v Evropě chyběla patřičná certifikace. Tu však nyní Samsung získal a pracuje na aktualizaci softwaru. Ještě zbývá dořešit registrace zařízení jako zdravotnického prostředku a v průběhu března by měření EKG na podporovaných Galaxy Watch mělo začít fungovat.

Apple roste, Huawei padá

Prodejní výsledky ze 4. čtvrtletí minulého ruku přinesly překvapivé výsledky. Alespoň částečně. Na první pozici se bezpečně vyhoupl Apple s 90 miliony prodaných zařízení, k čemuž mu samozřejmě pomohly nové iPhony 12. Velký meziroční propad o 42 % naopak zaznamenal Huawei, který se s 32 miliony zařízeními propadl na 5. místo. Statistiky z celého roku už tak tragické nejsou, první místo drží Samsung, následuje Apple a Huawei. Takže z celkového pohledu se sice nic neděje, ale trend je jasný. Pro více čísel určitě mrkněte na článek.

