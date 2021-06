Pokud uvažujete o novém smartphonu a váš limit je okolo 10 tisíc korun, neměli byste si nechat ujít OnePlus Nord CE 5G. Za rozumnou cenu nabízí solidní hardwarovou výbavu i povedený design, rozhodně však není novinka dokonalá. O přednostech i nedostatcích se dočtete v recenzi.

OnePlus Nord CE 5G sází na 90Hz AMOLED panel, výkonný Snapdragon 750G i velmi rychlé nabíjení. K tomu se může pochlubit líbivým designem i pověstnou nadstavbou OxygenOS. Uspěje proti nelítostné konkurenci ve střední třídě?

OnePlus Nord CE (RECENZE) - Výkon a nabíjení jako recept na úspěch?

Technické parametry OnePlus Nord CE 5G Kompletní specifikace Konstrukce 159,2 × 73,5 × 7,9 mm , 170 g , konstrukce: klasická Displej AMOLED, 6,43" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 750G , , GPU: Adreno 619 Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost červen 2021, 7 500 Kč

Obsah balení: s pouzdrem, jak se nám to líbí

Černá krabička ukrývá telefon s průhledným ochranným pouzdrem ze silikonu, napájecí adaptér a kabel typu USB-A/USB-C. Jak je u OnePlus zvykem, nechybí ani děkovný dopis od výrobce a sada příruček.

Líbilo se nám kompletní balení včetně pouzdra

Konstrukční zpracování: jen tak se neokouká

OnePlus Nord CE do redakce dorazil v modrém provedení Blue Void, které si nás získalo od první chvíle po vybalení. Azurová záda s tmavě modrým akcentem na bocích nejenže vypadají pěkně, ale jsou také praktická, neboť mají matnou povrchovou úpravu. Otisky na zádech díky tomu spatříte jen sporadicky a telefon se příjemně drží, i když v zimě může bez obalu trochou klouzat.

Za design si OnePlus Nord CE tedy odnáší jedničku s hvězdičkou, zklamala mě však absence ikonického posuvného tlačítka pro přepínání zvukových režimů, které je extrémně praktické. Na pravém boku je pouze tlačítko vypínací, na straně druhé dvojice oddělených tlačítek pro ovládání hlasitosti. Kousek nad nimi se ukrývá slot pro maximálně dvě nanoSIM karty, který prozrazuje další nedostatek zařízení. Kolem slotu chybějící silikonové těsnění napovídá, že zařízení nemá žádnou zvýšenou odolnost (pravděpodobně ani neoficiální), což je rozhodně škoda.

Zákazníky tak potěší alespoň příjemné rozměry i relativně nízká hmotnost 170 gramů, díky čemuž se Nord CE pohodlně používá. Příjemným zjištěním je rovněž přítomnost 3,5mm jacku na spodní straně.

Líbilo se nám povedený design

relativně nízká hmotnost

praktické zpracování zad

Nelíbilo se nám bez zvýšené odolnosti

chybí praktické posuvné tlačítko

Displej: 90Hz AMOLED

Podstatnou část přední strany vyplňuje 6,43palcový AMOLED panel s podporou 90Hz obnovovací frekvence a zcela dostačující jemností 410 PPI. Displej s relativně tenkými rámečky je plochý a již z výroby jej chrání fólie. O přítomnosti ochranného skla OnePlus bohužel neinformuje.

Po celou dobu používání jsem byl s obrazovkou velmi spokojen – má více možností nastavení barevného podání, přítomen je také ambientní režim (který může být neustále aktivovaný a poslouží tak jako Always-On) a zcela dostačující je i maximální jas. Průstřel pro selfie kamerku by možná mohl být o krapet menší (při porovnání s některými dalšími průstřely u OLED panelů), rozhodně však nepůsobí nijak rušivě.

Důležitou součástí obrazovky je rovněž integrovaná čtečka otisků prstů optického typu s bílým podsvícením. Ta funguje příkladně a nikdy neměla problém s rozpoznáním prstu. Přítomna je rovněž možnost klepnutí na displej a následného zobrazení ambientního režimu nebo efekt „Horizon Light“, kdy se při příchozí notifikaci rozsvítí boky displeje.

Líbilo se nám dostatečná maximální svítivost

ambientní/Always-On režim

spolehlivá čtečka otisků prstů

90Hz obnovovací frekvence

ochranná fólie již z výroby

Nelíbilo se nám výrobce neinformuje o nasazení ochranného skla

Zvuk: pouze mono

OnePlus Nord CE disponuje pouze jediným reproduktorem na spodní straně, který doprovází 3,5mm jack. Repráček hraje dostatečně nahlas i dostatečně kvalitně, absence sekundárního reproduktoru je však vzhledem k ceně vcelku zklamáním.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Nelíbilo se nám pouze jeden reproduktor

Výkon hardwaru: nezklame

Díky relativně výkonnému Snapdragonu 750G a 8 až 12 GB RAM typu LPDDR4X mají uživatelé dostatek výkonu i moderní konektivitu 5G. Zařízení fungovalo po celou dobu používání pěkně svižně a nemělo problém s hraním her na vyšší detaily/plynulost či s několika náročnějšími aplikacemi spuštěnými najednou. Z integrovaného úložiště o velikosti 128/256GB si systém ukousne zhruba 20 GB. Úložiště je typu UFS 2.1, na rychlost si však nemohu ani tak stěžovat. Slot pro paměťovou kartu schází.

Líbilo se nám dostatek výkonu

Nelíbilo se nám někomu může scházet slot pro paměťovou kartu

Výdrž baterie: rychlé nabíjení i dlouhá výdrž

Výrobce telefon osadil 4 500mAh baterií s podporou rychlého nabíjení Warp Charge 30T Plus (slovíčko „Plus“ odkazuje na mírná softwarová vylepšení oproti Warp Charge 30T). Nabití z 0 na zhruba 70 % kapacity baterie zabere jen půl hodinky, do 100 % pak necelou hodinu času. Excelentní však není jen nabíjecí rychlost, ale rovněž výdrž telefonu. OnePlus Nord CE s přehledem zvládá jeden den náročného používání (focení, chatovací aplikace, prohlížeč, e-mail). Při volnějším tempu by se tak běžný uživatel mohl dostat na 1,5, ale i 2 dny bez nabíjení. Prodloužení životnosti baterie má zajistit funkce optimalizovaného nabíjení, která nabíjení upraví podle zvyků uživatele. Bezdrátové nabíjení chybí, což je ale vzhledem k nižší ceně pochopitelné.

Líbilo se nám rychlé nabíjení

dlouhá výdrž

Konektivita: vše důležité včetně 5G

OnePlus Nord CE podporuje kromě 5G rovněž Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 (s podporou kodeků aptX HD, LDAC i AAC) i NFC pro bezkontaktní placení a rychlé spárování. Z dalších technologií nechybí GPS, GLONASS, Galileo a Beidou.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Fotoaparát: nenadchne, ale ani neurazí

Fotovýbava nijak nevyčnívá z průměru a v některých oblastech by rozhodně mohla podávat lepší výkony. Hlavní 64Mpx snímač, který standardně fotí 16Mpx snímky, sice nabídne vysoké rozlišení i rozumnou clonu f/1.79, často má však potíže s ideálním nastavením kontrastu a mnohdy i nekonzistentním barevným podáním. Fotky jsou také (částečně možná kvůli absenci OIS) občas mírně rozmazané, a to i ve středu snímku. S rozmazanými fotografiemi má problém i ultraširokoúhlý objektiv, a to i při focení ze stabilizované polohy. Vcelku dobře naopak funguje dvojnásobný digitální zoom, se kterým je za dobrého světla možné zachytit vcelku pěkné snímky. Nakonec zbývá 2Mpx bokeh senzor, který je bohužel pouze do počtu, a 16Mpx selfie kamerka s clonou f/2.5, jež kvalitou rovněž nijak nepřekvapí.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Bokeh senzor Rozlišení 64 Mpx 8 Mpx 2 Mpx Světelnost objektivu f/1.79 f/2.25 f/2.4 Ohnisková vzdálenost/rozsah záběru 26 mm 119° Velikost pixelů 1,4/0,7 μm ? μm ? μm Ostření PDAF fixní Optická stabilizace ne ne ne

Videa lze natáčet maximálně ve 4K při 30 FPS, a to pouze na hlavní snímač. Ultraširokoúhlý objektiv umožňuje natáčet maximálně ve Full HD. Pořízení zpomalených záběrů je pak dostupné v HD rozlišení při 240 snímcích za sekundu, případně ve Full HD se 120 FPS. Fotoaplikace je povedená, funguje svižně a snadno se v ní orientuje, jen to však bohužel nestačí. Pochválit naopak mohu vcelku rychlé přeostřování při natáčení videa.

OnePlus Nord CE 4K 30 FPS

OnePlus Nord CE 4K 30 FPS

OnePlus Nord CE Full HD 30 FPS

OnePlus Nord CE slo-mo HD 240 FPS

OnePlus Nord CE slo mo Full HD 120 FPS

Líbilo se nám slušný 2× zoom

povedená fotoaplikace

rychlé přeostřování

Nelíbilo se nám kvalita snímků je přinejlepším průměrná

fotoaparáty mají problémy s ostrostí i kontrastem

Software: osvědčený OxygenOS

V telefonu najdeme Android 11 s květnovými bezpečnostními záplatami a nadstavbou OxygenOS, která funguje svižně a podle mého názoru obsahuje jen to důležité, takže nemusíte po prvním zapnutí vymazat bloatware v podobě booking.com apod. Výrobce garantuje dva roky velkých updatů operačního systému a tři roky bezpečnostních záplat.

Líbilo se nám svižný chod

garance tříleté bezpečnostní podpory

bez bloatwaru

Zhodnocení

OnePlus Nord CE má potenciál oslovit velké množství zákazníků, kterým jde o vzhled, výkon, kvalitní displej, výdrž a rychlé nabíjení. Pokud je naopak jejich prioritou focení, pravděpodobně najdou u konkurence lepší fotomobil. Přidanou hodnotou OnePlus je rovněž nadstavba OxygenOS, časté aktualizace a softwarová podpora.

Konkurence

Vášnivým fotografům bych doporučil zvážit nákup Google Pixelu 4a, který má rovněž delší softwarovou podporu, ale pouze 60Hz obrazovku a pomalejší nabíjení.

Přejít do katalogu Google Pixel 4a Rozměry 144 × 69,4 × 8,2 mm , 143 g Displej OLED, 5,8" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 12,2 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 730G , 2×2,2 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 3 140 mAh Kč

Větší displej se 120Hz obnovovací frekvencí, odolnost IP53 a lepší fotovýbavu nabídne Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128+8 GB Rozměry 164,5 × 76,2 × 8,1 mm , 192 g Displej Super AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 732G , 2×2,3 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 5 020 mAh Kč

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz