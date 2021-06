Snapdragon 888, 120Hz displej, superrychlé nabíjení – to je krátký výčet několika klíčových předností telefonu Realme GT, který se prodává za cenu mobilu ze střední třídy. Stojí novinka opravdu za to, nebo má i nějaké zásadní nedostatky?

Termín „zabiják vlajkových lodí“ vzbuzuje i po několika letech od jeho zavedení emoce. Kdo by nechtěl skvěle vybavený telefon s výkonným hardwarem za zlomek ceny tradičních vlajkových telefonů od etablovaných výrobců, jako je Samsung či Apple? Nižší cena se však musí zákonitě někde projevit. Jak se povedlo Realme zkombinovat příznivou cenu a povedenou hardwarovou výbavu u novinky s označením Realme GT?

Realme GT – videorecenze

Technické parametry Realme GT 5G 128 + 8 GB Kompletní specifikace Konstrukce 158,5 × 73,3 × 8,4 mm , 186 g , konstrukce: klasická Displej Super AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 888 , CPU: 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 660 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: 42 / 11,5 Mb/s, LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , 12 999 Kč

Obsah balení: zkrátka kompletní

Uvnitř černé krabičky najdeme telefon, ochranné silikonové pouzdro, nabíječku i nabíjecí/datový kabel. Nic důležitého pro okamžité používání telefonu tedy neschází.

Líbilo se nám kompletní balení včetně pouzdra

Konstrukční zpracování: má soutěživou náturu

Realme GT se snaží prezentovat nejen svým označením „GT“ (Grand Touring), ale i vzhledem jako extrémně rychlý/výkonný „supersport“ v říši chytrých telefonů. Záda z koženky napomáhají jistějšímu držení telefonu v ruce (neklouže) a lesklý pruh černé barvy plynule navazuje na nijak zvlášť vystupující modul fotoaparátů. Žlutý akcent má i vypínací tlačítko na pravém boku, které má příjemný stisk i bezproblémové umístění.

Z další výbavy rozhodně zaujme přítomnost 3,5mm jacku a slotu pro dvojici nanoSIM karet. Co naopak schází, to je jakákoliv oficiální zvýšená odolnost, a to i u varianty smartphonu bez koženkových zad, což je škoda. Zpracování je jinak příkladné, nikde nic nevrže ani se neprohýbá a nijak extrémní není ani hmotnost, která nepřesahuje 190 gramů. Slušná je rovněž kvalita haptické odezvy – nečekejte tak rafinované „vibrace“ jako například u iPhonů, ale zároveň ani nebudete zklamáni.

Realme GT 1080p 30 FPS

Líbilo se nám „sportovní“ design

kvalitní zpracování

zajímavá úprava zad

Nelíbilo se nám chybí zvýšená odolnost

Displej: sluneční svit jej nerozhází

Realme GT má 6,43palcový AMOLED displej s výslednou jemností 409 PPI a 120Hz obnovovací frekvencí, díky které je používání pěkně plynulé a svižné. Samozřejmě si můžete vychutnat takto vysokou obnovovací frekvencí také během hraní her, nejprve však musíte najít kompatibilní herní titul, kterých není zase tolik. Slušná je rovněž tloušťka rámečků, kdy výrobce slibuje poměr obrazovky k tělu 91,7 %.

Čtečka otisků má několik animací odemykání.

Osobně mě nijak neurážel ani „průstřel“ pro selfie kamerku, kterého jsem si během používání nevšímal. Maximální svítivost je pak plně dostačující k používání zařízení i venku na slunci a radost udělá i výrobcem předinstalovaná ochranná fólie. Informace o nasazení ochranného skla bohužel chybí, což je pravděpodobně jedno z míst, které pomohlo udržet cenu zařízení nízko.

Ve výbavě najdeme také režim Always-On i optickou čtečku otisků prstů s několika různými animacemi odemykání. Její používání bylo bezproblémové a na přiložení prstu reagovala spolehlivě.

Líbilo se nám spolehlivá čtečka otisků prstů

vysoká svítivost

120Hz AMOLED panel

z výroby předinstalovaná ochranná fólie

Nelíbilo se nám výrobce neudává informace o ochranném sklu

Zvuk: stereo nechybí

Realme GT disponuje dvojicí reproduktorů s certifikací Dolby Atmos, které zajistí solidní stereo efekt i slušnou zvukovou kvalitu. Oceňuji, že horní reproduktor hraje podobně nahlas i kvalitně jako hlavní (spodní) repráček. Alternativně lze také poslouchat do (bez)drátových sluchátek.

Líbilo se nám solidně hrající stereo reproduktory

Výkon hardwaru: tady se nešetřilo

V čem Realme GT opravdu exceluje, to je hardwarová výbava čítající Snapdragon 888 doplněný až o 12 GB operační paměti typu LPDDR5 a až 256GB úložiště UFS 3.1. Testoval jsem konfiguraci s 8 GB RAM a 128GB úložištěm a mohu potvrdit, že ani tak jsem během používání nenarazil na žádná výkonnostní omezení. Problémem tak není hraní graficky náročnějších her na nejvyšší detaily/plynulost či náročný multitasking. Velmi dobře výrobce vyřešil také chlazení, takže jsem se jen sporadicky setkal s tím, že by se smartphone výrazněji zahřál. Samozřejmě, pokud budete hrát na slunci při 35 stupních Celsia, je nutné počítat s tím, že se zařízení zahřeje. Z interního 128GB úložiště bez možnosti rozšíření o paměťové karty zůstane po zapnutí dostupných zhruba o 20 GB prostoru méně.

Líbilo se nám excelentní hardware s obrovským výkonem

dobré chlazení

Nelíbilo se nám někomu může scházet slot pro paměťové karty

Výdrž baterie: nabíjejte bleskovou rychlostí

Realme GT disponuje baterií o kapacitě 4 500 mAh a působivém nabíjecím výkonu 65 W, díky čemuž má být možné zařízení nabít z 0 na 100 % za necelých 40 minut. Jelikož nám na test dorazila verze s čínským adaptérem, nemohl jsem nabíjení 65 W otestovat, rychlonabíjení u telefonů Realme jsem nicméně zkoušel v minulosti a není důvod nevěřit tvrzením výrobce o nabíjecím čase. Z hlediska výdrže se pak můžete spolehnout minimálně na jeden den bez potřeby nabíjet, klidně však i 1,5 dne. Pokud se naopak rozhodnete pro několikahodinovou herní seanci s maximálním jasem, můžete GT vybít ani ne během půl dne. Bezdrátové nabíjení ale zařízení bohužel nepodporuje.

Líbilo se nám 65W nabíjení

dostatečná výdrž

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení

Konektivita: 5G i Bluetooth 5.2

Díky Snapdragonu 888 s integrovaným 5G modemem se mohou zájemci těšit nejen na podporu sítí páté generace, ale také na Bluetooth 5.2 či Wi-Fi 6. Z lokačních služeb neschází GPS, GLONASS, BDS či evropské Galileo. Za samozřejmost lze považovat také NFC pro bezkontaktní placení či rychlé spárování.

Líbilo se nám Wi-Fi 6, podpora 5G i Bluetooth 5.2

Fotoaparát: o něm to není

Realme GT je vybaveno hlavním 64Mpx fotoaparátem o světelnosti f/1.8, který doplňuje 2Mpx makro snímač a 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Fotovýbava je s ohledem na ostatní přednosti telefonu pouze „do počtu“, neočekávejte tedy žádné zázraky. Realme GT fotí výrazně saturované snímky, které mnohdy barevností hrubě neodpovídají předloze (viz zeleň a obloha na více snímcích).

Snímky z ultraširokoúhlého objektivu mají nižší úroveň detailů a u hlavního snímače má občas mobil problémy s kontrastem. Makro senzor dokáže ostřit od vzdálenosti 4 cm, ale kvůli nízkému rozlišení poslouží spíše jako nouzové řešení. Videa lze natáčet až ve 4K při 60 FPS a ve výbavě najdeme také několik režimů (natáčení simultánně z 16Mpx selfie kamerky a 64Mpx snímače, portréty, focení v noci). Barevné podání videí je obvykle opět přesaturované s křiklavou zelenou a nepřirozeně modrou oblohou, potěší však alespoň rychlé přeostřování.

Realme GT selfie video 1080p 30 FPS

Realme GT 1080p 30 FPS

Realme GT 4K 60 FPS

Fotovýbava není vyloženě zklamáním, nikdo soudný asi (vzhledem k ostatní výbavě) neočekával špičkový fotomobil, je však potřeba počítat s tím, že je průměrná a podobných výsledků se dočkáte i u dvakrát levnějších telefonů. Průměrná je také 16Mpx selfie kamerka, která však bez problémů poslouží pro zachycení „momentek“.

Líbilo se nám velké množství režimů focení/natáčení

rychlé přeostřování

Nelíbilo se nám kvalita je pouze průměrná

za stejnou cenu lze sehnat podstatně lepší fotomobily

zbytečný 2Mpx senzor

Software: Realme UI a Android 11

Telefon pohání Android 11 s nadstavbou Realme UI 2.0, která je oproti MIUI od Xiaomi střízlivější a osobně se mi používá lépe. Uživatelé mají široké možnosti nastavení v oblasti displeje, zvuku, nabíjení i optimalizace výkonu. Vzhledem k hernímu zaměření GT je samozřejmostí i dedikovaný režim pro hraní her (tzv. Režim GT). Co se mi nelíbí, to je množství podle mě zbytečných aplikací typu Booking.com, WPS Office, Facebook apod.

Líbilo se nám svižný chod

Nelíbilo se nám velké množství bloatwaru

Zhodnocení

Realme GT je s ohledem na cenu velmi dobře vybaveným telefonem, který snadno osloví mnoho uživatelů toužících po špičkovém výkonu, jenž přináší Snapdragon 888 spolu s operační pamětí typu LPDDR5. Úctyhodná je rovněž rychlost nabíjení i kvalitní 120Hz AMOLED panel. Pokud lpíte na podpoře bezdrátového nabíjení či zvýšené odolnosti a vyžadujete opravdu kvalitní fotovýbavu, není Realme GT pro vás, mé doporučení si však i tak zaslouží.

Konkurence

Pokud preferujete čisté prostředí Androidu přímo od Googlu a chcete kvalitnější snímky, zvažte nákup Pixelu 4a (5G).

Přejít do katalogu Google Pixel 4a Rozměry 144 × 69,4 × 8,2 mm , 143 g Displej OLED, 5,8" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 12,2 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 730G , 2×2,2 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 3 140 mAh Kč

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 4a 5G Rozměry 153,9 × 74 × 8,2 mm , 168 g Displej OLED, 6,2" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 12,2 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 765G , 1×2,4 GHz + 1×2,2 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 3 885 mAh , doba nabíjení: 1:43 hodin Kč

Skvělý výkon nabídne také Motorola Moto G100 se Snapdragonem 870, kterou lze v současnosti pořídit za deset tisíc korun.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Moto G100 Rozměry 168,4 × 74 × 9,7 mm , 207 g Displej TFT IPS, 6,7" (2 520 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 6 144 × 3 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 870 , 1×3,2 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 2:01 hodin 9 990 Kč

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz