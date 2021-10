Hodinky na dnešní akci Googlu nejspíše nedorazí

Už dnes večer plánuje Google akci, kde se chystá představovat i nový hardware. Množství úniků o Pixelech 6 je tak značné a specifické, že představení obou telefonů bude víceméně formalita. Otázkou je, jestli má Google schované nějaké překvapení, třeba v podobě příslušenství.

Pixel Watch



Don’t expect it at the event tomorrow.



Last I heard, it was delayed until Q1 2022.



It’s still happening, just not tomorrow. https://t.co/Rd0dGN3yek