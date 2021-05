Designové zemětřesení. Podívejte se, jak by mohly vypadat Pixely 6

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

V loňském roce jsme se dočkali pouze jednoho hlavního Pixelu, a to Pixelu 5. Letos by se měl Google co do počtu hlavních novinek vrátit ke kořenům a představit Pixel 6 a Pixel 6 Pro. Co je však zcela zásadní, je zřejmá výrazná změna designu, což naznačují nákresy zveřejněné serverem phandroid.com.

Podle nich by asi málokdo řekl, že se jedná o Pixely od Googlu. Pokud by se nákresy potvrdily, přistoupí Google k opravdu velké změně designu se zakřivenou zadní stranou a výrazným horizontálně orientovaným modulem s fotoaparáty. Na nezvyklosti přidávají i barevné kombinace, avšak ty dle spekulací realitě neodpovídají. Lze předpokládat, že Google zvolí přeci jen o něco konzervativnější odstíny a kombinace.

Rozdíly mezi Pixelem 6 a Pixelem 6 Pro budou spočívat nejen ve velikosti, ale také ve fotoaparátech. Pixel 6 bude mít zřejmě klasický a ultraširokoúhlý fotoaparát. Varianta Pro by dle všeho měla připojit ještě teleobjektiv. Čelní fotoaparát bude řešen formou drobného průstřelu. Čtečka otisků prstů bude integrována do AMOLED displeje. Více informací v tuto chvíli není známo.