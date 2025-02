Chytrý přívěsek z Kickstarteru si rozumí s iOS i Androidem a má e-inkový displej

Fotografie: PhotoTag

Trh s chytrými přívěsky se od svých počátků značně rozrostl a kromě Samsungu a Applu nebo značek, jako je Chipolo, se přívěskům začalo věnovat i velké množství dalších výrobců. Kromě přívěsků si navíc můžete pořídit také chytré karty, které jsou ideálním společníkem do peněženky díky jejich velmi malé tloušťce a někoho třeba potěší i absence vyměnitelných baterií, neboť zde nabíjení probíhá bezdrátově skrze standard Qi a nabíjí se přímo v kartě integrovaná baterie. V každém případě také platí, že od uvedení prvních přívěsků a karet jsme se ničeho moc revolučního nedočkali. Ty lepší přívěsky disponují technologií UWB pro velmi přesné vyhledávání či vysokou ochranou IP, tudíž jsou chráněny i vůči ponoření do vody, avšak po konstrukční stránce se stále jedná o totéž – zpravidla kolečko či čtvereček tvořený z plastu, avšak přívěsek PhotoTag, který je aktuálně promován v rámci kampaně na platformě Kickstarter, na to jde trochu jinak.

První zajímavostí a nepochybně i výhodou tohoto přívěsku je fakt, že si rozumí jak s iOS Find My (Najít), tak s platformou Android Find My Device neboli Najdi moje zařízení. Stejně tak nechybí v přívěsku umístěné praktické pouzdro a také ochrana IP65 proti prachu a tekutinám. O přísun energie se stará baterie CR2032, která má zajistit až 10měsíční výdrž.

Ovšem největší předností tohoto přívěsku je bez diskuzí displej využívající technologii elektrického inkoustu, který si uživatel může upravit tak, aby zobrazoval libovolný text (např. kontaktní údaje majitele), QR kód, anebo třeba dokonce obrázek. Po zmáčknutí červeného tlačítka se pak z fotografie/obrázku ukážou právě kontaktní údaje.

Pokud máte zájem, můžete si přívěsek objednat v rámci kampaně na zmíněné platformě kickstarter.com v růžové (Rose Gold), černé (Space Black) nebo bílé (Pearl White) barvě. Funkce zjištění polohy je pak identická jako u ostatních chytrých přívěsků, přívěsek se tedy spojí s podporovaným zařízením ve svém okolí (typicky smartphonem či např. tabletem), které disponuje přesným určením lokace, a poté v rámci dané sítě upozorní uživatele, kde se nachází. Výrobce uvádí, že je přívěsek vhodný také jako digitální známka pro čtyřnohé mazlíčky. Kromě toho přívěsek disponuje schopností emitovat zvukový signál a také zasláním upozornění na zapomenutý předmět. Přívěsek má hmotnost 15 gramů a rozměry 44,5 × 34,5 × 8 milimetrů a je vyroben z hliníkové slitiny a plastu.