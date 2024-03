Často zapomínáte peněženku na místech, kde byste ji normálně nehledali? Máme pro vás dobrou zprávu, FIXED Tag Card ji zvládne najít, tedy pokud máte iPhone a volnou přihrádku na platební kartu.

Lokátory s podporou Apple Find My nejsou žádnou novinkou, kromě Apple AirTagu jsme na mobilenet.cz testovali také chytrý lokátor FIXED Tag, který zaujal nižší cenou. FIXED toho má však v nabídce více, například povedený tag v designu platební karty s názvem FIXED Tag Card.

I ten se pyšní certifikací Apple Find My, navíc podporuje bezdrátové nabíjení a je odolný dle IP67. Za 899 Kč se vyrovná originálnímu AirTagu, otázka zní tedy jasně: vyplatí se nákup FIXED Tag Card, nebo ne?

FIXED Tag Card můžete zakoupit u Mobil Pohotovosti. Pokud v košíku zadáte kód „ mobilenet300 “ (bez uvozovek), můžete získat slevu ve výši 300 Kč , FIXED Tag Card tedy vyjde na 599 Kč. Kód platí pro 5 nejrychlejších zájemců.

Technické parametry FIXED Tag Card

Rozměry 85 × 54 × 2,6 mm Hmotnost 12,2 g Materiál plast Výdrž a typ baterie 3 měsíce, integrovaná Možnost nabíjení ano, Qi bezdrátové nabíjení Certifikace odolnosti IP67 Komunikace Bluetooth 5.0 Notifikace zvuková (90 dB), světelná, skrze aplikaci Najít (Find) Barevné varianty červená, modrá, černá Možnost zavěšení ne Cena 899 Kč (1 kus)

Obsah balení: s překvapením navíc

Ve výsuvné krabičce se kromě samotné karty FIXED Tag Card nachází také základní dokumentace, nic jiného není potřeba a nic jiného jsme ani neočekávali.

Líbilo se nám nic víc není potřeba

Konstrukční zpracování: karta je to!

Vzhled lokátoru vás nijak nepřekvapí, jak název produktu napovídá, má tvar kreditní/debetní karty, případně kartičky pojišťovny či řidičského průkazu. Standardizované rozměry pro platební karty činí 85,6 × 54 mm, což odpovídá i rozměrům FIXED Tag Card, tedy 85 × 54 mm. Liší se jen tloušťkou 2,6 mm. Pokud vás napadá otázka, zda není FIXED Tag Card příliš tlustý pro přihrádku v peněžence, můžeme vás uklidnit, není. Přihrádky v peněženkách mají většinou vůli, takže není problém do nich umístit i dvě karty na sebe, což ve výsledku zabere stejný prostor jako FIXED Tag Card.

Design lokátoru je jednoduchý, k dispozici jsou hned tři barevné varianty – sytě modrá, červeno-oranžová a černá. Černá varianta je nejvíce umírněná, červená a modrá má na sobě i efektní geometrické vzorce. Na těle se nachází i jedno hardwarové tlačítko sloužící pro párování a resetování, je zároveň orámováno několika LED. Tělo je monolitické, a tak vás možná napadne, zda je FIXED Tag Card jednorázovým lokátorem – naštěstí není, uvnitř je bezdrátová nabíjecí cívka, díky které můžete FIXED Tag Card dobít pomocí bezdrátové nabíječky s podporou Qi nabíjení. Na jedno nabití zvládne fungovat až 3 měsíce, přičemž nabití baterie zabere zhruba 1–2 hodiny, podle typu nabíjecí podložky.

Osobně jsme velice rádi za odolnost dle IP67, což znamená, že kartu můžete ponořit do hloubky až 1 metru na dobu 30 minut s tím, že ji vytáhnete funkční. Pokud by vám tak batoh spadl do vody, například při sjíždění řeky, karta zůstane (na rozdíl od papírových bankovek) nepoškozená.

Tag Card je odolný a zvládá bezdrátové nabíjení.

S designem a kvalitou provedení jsme spokojení, je ovšem jasné, že pokud byste se hodně snažili, kartu zlomíte. Osobně vidím její místo právě v přihrádce peněženky nebo v obalu na vizitky, pro další účely se mi jako vhodnější jeví FIXED Tag nebo Apple AirTag.

Líbilo se nám rozměry kreditní karty

bezdrátové nabíjení

hardwarové tlačítko

tři barevné varianty

Párování: snadné jako facka

I když FIXED získal důležitou certifikaci Applu pro začlenění do ekosystému Apple Find My, neznamená to, má všechny výhody, které nabízí například AirTag. Například párování není tak „cool“ jako v případě AirTagu. Ten stačí přiblížit a díky NFC se spustí elegantní animace, která vás procesem přidání provede, podobně jako u párování sluchátek nebo (u nás nedostupné) Apple Card. U FIXED Tag Card je nutné stisknout tlačítko na přední straně po dobu tří vteřin, dokud se neozve zvuk a nerozbliká se LED.

Následně stačí otevřít aplikaci Najít – Předměty – symbol + – Přidat jiný předmět a během chvíle se objeví možnost přidat FIXED Tag Card. Následně vám aplikace vysvětlí, jak Tag Card používat, umožní vám přidat emotikon pro snazší rozpoznání předmětu a je hotovo. Tímto způsobem se navíc FIXED vyhnul nutnosti obohacovat Tag Card o NFC, tedy snížil náklady.

Zvuk upozornění je prakticky identický jako v případě FIXED Tag, je ovšem hlasitější – přeci jen FIXED Tag Card budete obvykle nosit v peněžence, kde může být zvuk mírně utlumen. I přestože se měl FIXED Tag chlubit hlasitostí 90 dB, dle našeho měření se dostal maximálně na 60 dB, FIXED Tag Card se dostal na 85–90 dB, přičemž Apple AirTag si vystačí s 65 dB. Znamená to, že FIXED Tag Card je „proklatě“ hlasitý lokátor, který při troše snahy probudí i sousedy. Dobře, tak hrozné to není, ale hlasitost je opravdu výrazná. Zvuk je podobně (ne)líbivý jako v případě FIXED Tag, jde ovšem daň za to, abyste jej nepřeslechli ani v případě, že peněženku ztratíte při venkovní procházce.

Dodáme, že FIXED Tag Card lze spárovat pouze s iOS a aplikací Najít, s Androidem tento lokátor fungovat nebude.

Líbilo se nám snadné párování

hlasitost upozornění

Nelíbilo se nám ne zrovna příjemný zvuk upozornění

Funkce: slušný kousek

FIXED Tag Card má velmi podobné funkce jako AirTag, i přestože nějaké drobnosti mu chybí. A tím také začneme. Místní (přesné) hledání pomocí směrové šipky Tag Card bohužel neumožňuje, chybí mu potřebný čip, v ostatních ohledech se však AirTagu vyrovná. Dokáže totiž upozornit na to, pokud se od něj vzdálíte, stejně tak umožní navigaci skrze aplikaci Mapy dokonce využít i síť iPhonů, díky kterým lze zpřesňovat polohu. V tomto ohledu se chová stejně jako AirTag.

FIXED se chlubí šifrovanou komunikací, které dosáhl díky certifikaci od Applu. Tag se rovněž brání tomu, aby byl využíván jako štěnice. Pokud se tak delší dobu pohybuje mimo spárovaný iPhone, začne na sebe upozorňovat pomocí mírně odlišného zvuku a do blízkého iPhonu zašle notifikaci, že vás možná někdo sleduje. V návodu naleznete informaci, jak Tag Card vypnete. Návod hovoří i o továrním nastavení, to se však nepovede do momentu, dokud jej neodstraníte z aplikace Najít.

Zvládá vše důležité...

Pokud předmět označíte jako ztracený, může jej případný nálezce identifikovat přímo skrze aplikaci Najít, pokud má telefon s operačním systémem Android pomocí aplikace Detektor sledování, kterou připravil Apple. Pouhé přiložení k NFC čipu telefonu nefunguje, protože, jak už víme, FIXED Tag Card NFC nemá. Od případného nálezce to tak bude vyžadovat trochu více námahy. Aplikace Detektor sledování funguje u Androidu stejně jako Najít u iOS. Pokud se majitel FIXED Tag Card vzdálí (Tag Card již není v dosahu Bluetooth mateřského smartphonu), aplikace jej najde a upozorní na něj.

Líbilo se nám režim Ztráty

možnost navigace

využívá sítě iPhonů

Nelíbilo se nám nemá NFC, což znesnadňuje zjištění majitele

nezvládá Místní hledání

Zhodnocení: povedený

FIXED Tag Card je podobně drahý jako Apple AirTag, nezvládá však Místní hledání. Je to tedy propadák? Právě naopak! Osobně jsem nadšený z tvaru, díky kterému se perfektně hodí do peněženky, protože pokud do ní umístíte AirTag, vždy udělá menší (či větší) bouli. Zároveň se nám líbí odolnost vůči vodě a prachu a samozřejmě i bezdrátové nabíjení, díky kterému se životnost lokátoru prodlužuje na dlouhé roky bez nutnosti kupovat nové baterie nebo zasílat jej zpět výrobci na výměnu.

FIXED s lokátorem Tag Card ukazuje, že Apple nemusí být lídrem v oblasti lokátorů, za podobnou cenu dokáže konkurence leckdy i mnohem zajímavější kousek, kterému nechybí nic podstatného.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz