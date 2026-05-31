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Hlásí vám iPhone uniklá hesla, ale jste líní je změnit? Spasit vás může iOS 27

Martin Fajmon
Hlásí vám iPhone uniklá hesla, ale jste líní je změnit? Spasit vás může iOS 27
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Apple v rámci iOS 27 umožní snazší opravu slabých a prolomených hesel
  • Funkce bude propojená s aplikací Hesla a Apple Intelligence
  • Prozatím není zřejmé, jaké všechny weby bude novinka podporovat

Konference WWDC 2026 možná nebyla tou nejzajímavější tiskovou Applu v jeho historii a i já se musím přiznat, že jsem nestíhal sledovat, kdy Apple mluvil o jakém systému. Je to částečně logické – Apple se snaží své systémy prolínat, což je dobré pro uživatele, ale trochu méně pro „prodej informací“ – vše tak nějak splývá. Pokud bych měl vyzdvihnout jednu zajímavou novinku, která zaujala mě a kterou Apple jen tak zběžně „prolétl“, bude to zřejmě novinka, jak bude iOS 27 přistupovat ke slabým a prolomeným heslům.

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Už nyní vás iPhone či iPad informuje, když zjistí, že je některé z vašich hesel slabé, opakovaně použité nebo prolomené. Dokonce vám ukáže seznam webů, u kterých je potřeba změnu provést. I když se může zdát, že toto upozornění je samo o sobě dostatečně důrazné a pro uživatele pohodlné k tomu, aby zahájil patřičná opatření, opak je většinou pravdou. Ruku na srdce, změnili jste si všechna hesla, na která vás iPhone upozornil?

Apple Intelligence iOS 27

Pokud ne, možná vás zaujme nová funkce v rámci systému iOS 27 – iPhone vás nově na slabá nebo prolomená hesla nejen upozorní, ale u podporovaných účtů je dokáže také automaticky aktualizovat za vás, a to jedním klepnutím. Apple tuto novinku popisuje jako možnost „Fix passwords with a tap“. V praxi by tak měl systém výrazně zjednodušit proces, který dnes často znamená otevřít web, přihlásit se, najít nastavení účtu, změnit heslo a uložit nové zpět do správce hesel.

Apple zatím neupřesnil, jaké všechny weby nebo služby budou funkci podporovat. To je důležité, protože změna hesla není na internetu jednotná. Některé weby mají atypické formuláře, další kontrolní kroky, vlastní dvoufázové ověření nebo komplikované nastavení účtu. Novinka jako taková je součástí širšího balíku funkcí Apple Intelligence a aplikace Hesla, takže její dostupnost se může lišit podle zařízení, jazyka a regionu. V případě Česka a Evropské unie tak bude potřeba počkat na přesnější informace.

apple.com
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