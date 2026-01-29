Herní tablet od Lenova? Model Legion Y700 má nabídnout Snapdragon 8 Elite Gen 5

Fanoušci kompaktních, ale nekompromisně výkonných tabletů mají důvod k radosti. Lenovo oficiálně potvrdilo (viz weibo.com) přípravy nové generace populárního modelu Legion Y700. Zatímco trhu dominují obří úhlopříčky, Lenovo se nadále drží osvědčeného formátu, který se perfektně drží v dlaních při dlouhém hraní.
Na potvrzení ze strany výrobce reagoval informátor Digital Chat Station (viz weibo.com), který například uvedl, že tablet nabídne špičkový procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Samotný displej bude mít 8,8" úhlopříčku, vysoké rozlišení 3040 × 1904 a 165Hz obnovovací frekvenci. Maximální jas má dosáhnout na 800 nitech. Typově by se mělo jednat o LCD panel. Herní zařízení bude mít velkorysé paměti, konkrétně 24GB RAM a 1TB úložiště. Základem však bude verze s 256GB interní pamětí a 12GB RAM. I to by však mělo náročným uživatelům plně postačuje.
Velmi dobře to vypadá s baterií, která by měla mít kapacitu 9 000 mAh a podporu 68W drátového dobíjení. K představení herního tabletu Lenovo Y700 dojde během března.
Načíst všechny komentářePřidat názor