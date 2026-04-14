Herní řada mobilů Legion se probouzí. Dorazit má už v květnu

Lenovo se podle informací gsmarena.com po delší pauze vrací do segmentu herních smartphonů. Řada Legion, která byla naposledy zastoupena modelem Y70 z roku 2022, má totiž dostat už v květnu novou generaci.
Novinka ponese označení Legion Y70 New Generation (pracovní název vycházející z čínského překladu) a má vsadit mimo jiné na umělou inteligenci pro vylepšení herních zážitků, což dnes překvapí pravděpodobně málokoho. Konkrétní funkce ani technické detaily ale Lenovo zatím neodhalilo, ačkoliv už samo na telefon láká na čínské sociální síti Weibo.
Zaujme každopádně především samotný design zařízení, který nápadně připomíná současné smartphony značky Motorola. A jak naši pravidelní čtenáři jistě ví, není to náhoda, protože Motorola spadá pod Lenovo a firma se zjevně rozhodla využít existující designový jazyk. Přesto si telefon zachovává vlastní identitu, mimo jiné díky výraznému brandingu Legion na zadní straně.
Více informací o výbavě, výkonu i ceně lze očekávat v následujících týdnech s blížícím se květnovým představením.