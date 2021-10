HarmonyOS je na vzestupu. Funguje již na 120 miliónech zařízení

Fotografie: Huawei

Operační systém HarmonyOS od Huawei dosáhl dalšího významného milníku. Server ithome.com hovoří o 120 miliónech zařízení, na kterých aktuálně HarmonyOS funguje. Provozní ředitel Huawei, He Gang k tomu uvedl, že společnost přehodnotila své odhady a do konce roku 2022 by ráda HarmonyOS měla nikoliv jen na 300 miliónech zařízení, ale na 400 miliónech zařízení.

Vše navzdory tomu, že je systém ještě v beta verzi. Výrobce však dostupnost rozšíří na další starší modely, a to nejen Huawei, ale také Honor. Má se jednat například i o starší kousky Huawei Mate 9 či Huawei nova 3.