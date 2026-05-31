Google příjemně zlevnil svůj základní AI plán

Doba, kdy se umělá inteligence „rozdávala zadarmo“ pomalu končí, teď se firmy spíše než o nové uživatele budou přetahovat o to, kdo jim zaplatí. Výhodu mají samozřejmě velké firmy, které si díky úsporám z rozsahu a dalším příjmům mohou dovolit nasadit „dumpingové“ ceny.
Jak jinak si vyložit změnu tarifů pro své AI plánky, které Google (google.com) oznámil na svém webu. Nedávno Google hýbal s cenami u nejvyššího tarifu AI Ultra, ale na ty levnější tehdy nesáhl a základ se dál držel na 220 korunách. Teď ale konečně došlo i na úplný spodek nabídky. Tarif Google AI Plus totiž příjemně zlevnil a jako bonus nafoukl úložiště na dvojnásobek. Rázem je z něj super lákavá vstupenka do placeného světa Gemini – a to i pro ty, co umělou inteligenci zase tak moc neprožívají a chtějí prostě jen víc místa na fotky z dovolené.
Nová cena je 149,99 Kč měsíčně (místo původních 220 Kč). Cloud pro Gmail, Disk a Fotky vyskočil z 200 GB na 400 GB (a pořád ho můžete sdílet až s pěti dalšími lidmi). Všechno ostatní ve výbavě zůstává při starém.
Klasické Google One s 200 GB vás vyjde na 80 Kč. Za sto padesát korun teď ale dostanete dvojnásobný prostor a k tomu vyšší limity pro Gemini. Je to ideální střední cesta pro každého, kdo chce s používat AI o něco víc, ale ještě ji nechce plně využít pro náročné pracovní nasazení.