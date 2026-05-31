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Google příjemně zlevnil svůj základní AI plán

Ondřej Pohl
Google příjemně zlevnil svůj základní AI plán
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • Tarif Google AI Plus nově zlevnil na 149,99 Kč měsíčně a zároveň zdvojnásobil kapacitu cloudového úložiště na 400 GB.
  • Představuje tak ideální střední cestu pro každého, kdo chce vyšší limity pro Gemini nebo prostě jen více místa pro svá data

Doba, kdy se umělá inteligence „rozdávala zadarmo“ pomalu končí, teď se firmy spíše než o nové uživatele budou přetahovat o to, kdo jim zaplatí. Výhodu mají samozřejmě velké firmy, které si díky úsporám z rozsahu a dalším příjmům mohou dovolit nasadit „dumpingové“ ceny.

Jak jinak si vyložit změnu tarifů pro své AI plánky, které Google (google.com) oznámil na svém webu. Nedávno Google hýbal s cenami u nejvyššího tarifu AI Ultra, ale na ty levnější tehdy nesáhl a základ se dál držel na 220 korunách. Teď ale konečně došlo i na úplný spodek nabídky. Tarif Google AI Plus totiž příjemně zlevnil a jako bonus nafoukl úložiště na dvojnásobek. Rázem je z něj super lákavá vstupenka do placeného světa Gemini – a to i pro ty, co umělou inteligenci zase tak moc neprožívají a chtějí prostě jen víc místa na fotky z dovolené.

Gemini

Nová cena je 149,99 Kč měsíčně (místo původních 220 Kč). Cloud pro Gmail, Disk a Fotky vyskočil z 200 GB na 400 GB (a pořád ho můžete sdílet až s pěti dalšími lidmi). Všechno ostatní ve výbavě zůstává při starém.

Klasické Google One s 200 GB vás vyjde na 80 Kč. Za sto padesát korun teď ale dostanete dvojnásobný prostor a k tomu vyšší limity pro Gemini. Je to ideální střední cesta pro každého, kdo chce s používat AI o něco víc, ale ještě ji nechce plně využít pro náročné pracovní nasazení.

google.com,
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