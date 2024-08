Google Pixel Watch 3 přichází ve dvou velikostech a nahradí klíček od vašeho BMW

Fotografie: Google

Společně s novými smartphony Pixel 9 a sluchátky Pixel Buds Pro 2 Google uvedl rovněž novou generaci svých chytrých hodinek. Google Pixel Watch 3 dorazily ve dvou velikostech s příslibem lepšího displeje, delší výdrže a rychlejšího nabíjení.

Lepší displej a příslib delší výdrže

Google Watch 3 jsou nyní dostupné ve 41mm a 45mm provedení s obrazovkou, která má být oproti předešlé generaci o 16 % větší díky tenčím rámečkům. Maximální jas činí 2 000 nitů, tedy dvojnásobek předešlé maximální hodnoty, což by mělo zajistit skvělou čitelnost i na ostrém slunci. Kromě toho jsme se však dočkali dalšího vylepšení v podobě nasazení dvojnásobné obnovovací frekvence, konkrétně 60 Hz s podporou adaptivní úpravy v rozsahu 1 až 60 Hz.

V kombinaci s upravenou architekturou CPU by měly hodinky vydržet déle na nabití. Především větší 45mm (420 mAh) varianta by mohla nabídnout slušnou výdrž, neboť má oproti menšímu modelu (307 mAh) o 35 % větší baterii. V rámci úsporného režimu pak mají hodinky zvládnout 36 hodin na nabití, reálně by tedy (doufejme) měly vydržet jeden celý den (24 hodin).

Navýšení výdrže na nabití má napomoci i nový Auto Bedtime Mode, který automaticky detekuje, kdy uživatel usne, vypne notifikace či Always-On režim a uvede baterii do úsporného režimu. Komfortnějšímu používání má pak napomoci rovněž o 20 % rychlejší nabíjení Pixel Watch 3 ve srovnání s Pixel Watch 2. K žádné revoluci tedy nedošlo, ale zmíněné kroky by mohly přispět k tomu, že výdrž a nabíjení budou zase o něco příjemnější.

AI návrhy pro běžce

Google se však také úzce zaměřil na sportovní a zdravotní funkce, kde využil know-how společnosti Fitbit, kterou před nějakou dobou odkoupil. Hodinky pochopitelně zvládají měřit různé metriky, ať už ty zcela základní (srdeční tep či okysličení krve) až po pokročilejší, jako třeba EKG. Ještě více se však Google zaměřil na interpretaci a reálný přínos naměřených hodnot. Novinkou je tak například výrazně vylepšený trenažér běhu. Během cvičení pak neschází možnost poslouchat a ovládat hudbu, připojit si k hodinkám externí zařízení pro měření srdečního tepu (hrudní pás) nebo na hodinkách využívat online Google Mapy.

S novými funkcemi se pojí také využití AI v rámci denních doporučení pro běžce (v rámci Fitbit Premium), vytváření vysoce personalizovaných cílů, ale i jejich úprava na základě různých údajů. Pokud si tak například uživatel nastaví cíl v rámci běžné aktivity každý den ujít alespoň 10 tisíc kroků, mohou mu hodinky na základě vyhodnocení toho, v jaké kondici se uživatel zrovna nachází, cíl upravit a počet kroků zvýšit nebo snížit.

Další malou „velkou“ novinkou je pak integrace čipu UWB, který v Pixel Watch doposud chyběl. V praxi to znamená například možnost pomocí hodinek odemknout (kompatibilní) vůz značky BMW či Mini s plánem seznam podporovaných značek rozšiřovat. UWB rovněž umožní pokročilejší, resp. přesnější vyhledávání.

Cena a dostupnost

Hodinky Pixel Watch 3 ve verzi 41mm si lze předobjednat již dnes za cenu od 9 990 Kč (399 eur) za Bluetooth/Wi-Fi model. Nové 45mm hodinky bude možné předobjednat za cenu od 10 990 Kč (449 eur) za Bluetooth/Wi-Fi model u exkluzivních partnerů společnosti Google, kterými jsou O2, Alza.cz a Datart, a taktéž v obchodě Google Store.