Google Pixel Watch 3 přináší jedno nečekané vylepšení. Jaké jsou první dojmy?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Letošní generace chytrých hodinek Google Pixel Watch 3 je na první pohled identická s předchozími modely, minimálně po stránce designu a třeba i atypického uchycení řemínků. Google se však rozhodl svou nabídku více škálovat uvedením většího provedení a také se zaměřil na několik na první pohled neviditelných vylepšení. Jaké jsou mé první dojmy z hodinek, které bychom mohli nazvat referenčními hodinkami s Wear OS?

Design, který přiroste k srdci

Ačkoliv se Pixel Watch nijak nezměnily od první generace (pochopitelně s výjimkou barevných variant a nového většího provedení), musím uznat, že mi jejich design během několika týdnů používání přirostl k srdci. I s menším provedením jsem nenabyl dojmu, že by hodinky byly příliš malé a měly například příliš malý displej na to, abych si mohl pohodlně přečíst potřebné informace. Naopak jsem ocenil nízkou hmotnost i to, jak pohodlně se nosí, což bude docela jistě souviset se zadní stranou, která je velmi mírně vypouklá a netrčí z ní žádný „ostrůvek“ se senzory. Rovněž originální silikonový řemínek je velmi příjemný na dotyk, nevýhodou pro někoho může být snad jen proprietární způsob uchycení. Pootočení řemínku do těla hodinek je poměrně netradiční, ale ve výsledku řemínek drží v pouzdru hodinek jistě a atypické uchycení ničemu nevadí.

Google se zároveň povedlo vyladit haptickou odezvu, která je velmi příjemná a působí prémiově, ostatně jako design samotný, který je unisex a měl by vypadat líbivě snad na jakémkoliv zápěstí. Co naopak nepotěší zastánce iniciativy Right to Repair, tedy práva na opravu svépomocí, je fakt, že jsou hodinky v případě poruchy prakticky neopravitelné a Google vám je (pokud máte na hodinky platnou záruku a jedná se o záruční servis) vymění rovnou za nový kus.

Vypouklá obrazovka s tenčími rámečky

Spokojen jsem byl také s obrazovkou, u níž Google tradičně tají velikost, která by měla činit zhruba 1,2". Zobrazovací panel má nově maximální jas až 2 000 nitů, což je více než dost pro pohodlné přečtení obsahu ve všech podmínkách. Také boduje tenčími rámečky a adaptivní obnovovací frekvencí v rozsahu 1 až 60 Hz, čímž šetří baterii. K dispozici je pak celá řada líbivých ciferníků, které si lze ještě upravovat.

Hodinky jsem v průběhu používání testoval s aktivovaným Always-On, což se nepochybně podepíše na výdrži. Zpočátku se jednalo přinejlepším o den, avšak postupem času se výdrž docela výrazně změnila. Hodinky se evidentně učí ze vzorců chování uživatele a ke konci testování jsem byl skutečně překvapen tím, že mají vlastně docela solidní výdrž. Ostatně více popíšu v recenzi, která vyjde již ve středu.

Ptejte se, co vás zajímá

Ještě před vydáním recenze, pochopitelně můžete klást veškeré dotazy k hodinkám, které se do textové recenze pokusím zahrnout.